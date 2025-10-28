Η μεγάλη παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου: Η Πάτρα τίμησε την επέτειο του «Όχι» ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Η Πάτρα φόρεσε τα γιορτινά της για να τιμήσει την εθνική επέτειο του 1940, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και σεβασμού προς όλους εκείνους που αντιστάθηκαν στον φασισμό και υπερασπίστηκαν την ελευθερία. Από το πρωί, οι δρόμοι γύρω από την Ευαγγελίστρια και την πλατεία Εθνικής Αντίστασης πλημμύρισαν από σημαίες, μαθητές, πολίτες και εκπροσώπους φορέων, σε μια ατμόσφαιρα συγκίνησης και περηφάνιας.

Η επίσημη δοξολογία τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Πατρών, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου, παρουσία των πολιτικών, στρατιωτικών και αυτοδιοικητικών αρχών. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Αχαιός Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας.

Ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο της Ελευθερίας, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, όπου μαθητές από τα σχολεία της Πάτρας στάθηκαν ως τιμητική φρουρά κρατώντας τις σημαίες. Ο πανηγυρικός της ημέρας εκφωνήθηκε από τον φιλόλογο και Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών Αλέξανδρο Χάιδα, Πρόεδρο του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών, ο οποίος αναφέρθηκε με λόγια συγκίνησης στην ιστορική σημασία του «Όχι» και στις αξίες που ενώνουν τον ελληνικό λαό.

Μετά την κατάθεση στεφάνων, την τήρηση ενός λεπτού σιγής και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την παρέλαση στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Μαθητές από Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, αντιπροσωπείες του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΤΕΙ, πολιτιστικοί σύλλογοι, οργανώσεις, πολεμιστές της Εθνικής Αντίστασης και τμήματα του Στρατού, περνούν περήφανα μπροστά από τους επισήμους και το πλήθος που κατέκλυσε το κέντρο της πόλης.

Η Πάτρα, όπως κάθε χρόνο, τίμησε τους αγώνες και τις θυσίες εκείνων που ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην κατοχή και τον φόβο. Με τη συμμετοχή των νέων, των εκπαιδευτικών και των πολιτών, ο φετινός εορτασμός ανέδειξε ξανά το νόημα της ενότητας, της ιστορικής μνήμης και της συνέχειας ενός λαού που δεν ξεχνά τις ρίζες του.

