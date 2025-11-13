Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση» – Παραδόθηκαν τρία Diamond 62 MPP στην Πολιτική Προστασία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέλαβε τα πρώτα ιδιόκτητα αεροσκάφη του Πυροσβεστικού Σώματος, τονίζοντας ότι η παραλαβή τους σηματοδοτεί «τη μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της χώρας στην ιστορία της». Τα νέα μέσα εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ», που χρηματοδοτείται από το Ελλάδα 2.0 και την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Τα Diamond 62 MPP αποτελούν εναέρια κέντρα επιχειρήσεων, επιτήρησης και καταγραφής δεδομένων, με ηλεκτροπτικά συστήματα, θερμικούς και υπέρυθρους αισθητήρες, καθώς και δορυφορικές επικοινωνίες.

«Όσο η μάχη με την κλιματική κρίση γίνεται πιο δύσκολη, τόσο πρέπει να αναβαθμίζουμε τα μέσα που διαθέτουμε», δήλωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η χώρα αποκτά για πρώτη φορά ιδιόκτητα μέσα για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Κεφαλογιάννης: “Η Πυροσβεστική αποκτά αυτονομία”

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης χαρακτήρισε την παραλαβή των αεροσκαφών ως “ουσιαστικό βήμα επιχειρησιακής αυτονομίας” του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Η Πυροσβεστική αποκτά τα δικά της μέσα και μπορεί να επεμβαίνει αυτόνομα, χωρίς καθυστερήσεις και περιορισμούς», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η λειτουργία των νέων αεροσκαφών απαιτεί λιγότερο προσωπικό, λιγότερα καύσιμα και επιτρέπει πολλαπλάσιες πτήσεις με ίδιο κόστος λειτουργίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα αεροσκάφη λειτουργούν ως “πολυεργαλεία ασφάλειας”, με δυνατότητα χρήσης σε αποστολές πυρόσβεσης, έρευνας και διάσωσης, αλλά και ενίσχυσης της επιτήρησης των συνόρων.

Σταμπουλίδης: Νέα μέσα από το 2026

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης επισήμανε ότι τα νέα αεροσκάφη είναι «πολύτιμα εργαλεία πρόληψης και συντονισμού».

Από τον Απρίλιο του 2026 αναμένεται η παραλαβή ακόμη τριών πτητικών μέσων, ενώ μέχρι τον Ιούνιο του 2026 θα έχουν ενταχθεί και τα νέα ελικόπτερα πυρόσβεσης του προγράμματος ΑΙΓΙΣ. Παράλληλα, προχωρά και η αναβάθμιση των επτά Canadair του εθνικού στόλου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά των Diamond 62 MPP:

Πτητική εμβέλεια: άνω των 1.500 χιλιομέτρων

Αυτονομία πτήσης: πάνω από 7 ώρες

Κατανάλωση καυσίμου: περίπου 40 λίτρα/ώρα (έναντι 600–700 λίτρων σε άλλα μέσα)

Κόστος πτήσης: 500–700 ευρώ/ώρα, έναντι 2.000–10.000 ευρώ για συμβατικά αεροσκάφη

Δυνατότητα real time μετάδοσης δεδομένων στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων

Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία τους, τα αεροσκάφη θα προσφέρουν άμεση εικόνα από το πεδίο επιχειρήσεων, βελτιώνοντας τον συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Με την ένταξη των τριών Diamond 62 MPP, η Πολιτική Προστασία κάνει ουσιαστικό άλμα εκσυγχρονισμού, αποκτώντας μέσα χαμηλού κόστους, μεγάλης αυτονομίας και υψηλής ακρίβειας, που θα ενισχύσουν την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε όλη τη χώρα.

