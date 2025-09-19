ΖΩΝΤΑΝΑ Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ – Υποψήφιος γραμματέας ο Μάξιμος Χαρακόπουλος

Υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζει σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με βασικό αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα.

Η διαδικασία γίνεται μετά τον ξαφνικό θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος υπηρέτησε στη θέση, αφήνοντας πίσω του δυσαναπλήρωτο κενό.

Σύμφωνα με την πρόταση του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, το κόμμα θα στηρίξει για τη θέση τον βουλευτή Λάρισας, Μάξιμο Χαρακόπουλο.

