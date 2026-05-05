Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή μετά από 27 χρόνια – Τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο πριν από την ιστορική ομιλία

Σε κλίμα ιδιαίτερης επισημότητας και με τη Βουλή να αποδίδει υψηλές τιμές, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, στην Ολομέλεια του ελληνικού κοινοβουλίου, επιστρέφοντας στο βήμα της εθνικής αντιπροσωπείας έπειτα από 27 χρόνια. Η τελευταία φορά που είχε απευθυνθεί στο Σώμα ήταν το 1999 και η σημερινή του παρουσία θεωρήθηκε εξαρχής ιστορικής σημασίας.

Η ειδική συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ενώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μετά από δική του πρόσκληση. Η εικόνα μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας είχε καθαρά τελετουργικό και θεσμικό χαρακτήρα, με την παρουσία του Πατριάρχη να αποκτά βαρύτητα που ξεπερνά το αυστηρά κοινοβουλευτικό σκέλος.

Το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Λίγο πριν από την ομιλία του, ο Νικήτας Κακλαμάνης απένειμε στον Οικουμενικό Πατριάρχη το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό. Η τιμητική αυτή διάκριση ήρθε να υπογραμμίσει την αναγνώριση του θεσμικού, πνευματικού και ιστορικού ρόλου του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, αλλά και της πολυετούς προσφοράς του ίδιου του Βαρθολομαίου.

Η απονομή έγινε αμέσως μετά την προσφώνηση του προέδρου της Βουλής και πριν ο Παναγιώτατος ανέβει στο βήμα για να απευθυνθεί στο Σώμα. Μετά το τέλος της ειδικής συνεδρίασης, προβλέπεται επίσης επίσημο γεύμα προς τιμήν του.

Η βαρύτητα της ομιλίας στη σημερινή συγκυρία

Η σημερινή παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη δεν έγινε σε ένα ουδέτερο διεθνές περιβάλλον. Αντίθετα, ήρθε σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής πίεσης, με τη Μέση Ανατολή να παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ομιλία του απέκτησε ευρύτερη σημασία, καθώς ο Βαρθολομαίος έχει διαχρονικά παρέμβει με λόγο που ξεπερνά τα στενά εκκλησιαστικά όρια και αγγίζει ζητήματα ειρήνης, σταθερότητας και διεθνούς συνύπαρξης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η παρουσία του στη Βουλή αντιμετωπίστηκε ως γεγονός με πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης: εθνικό, πνευματικό, διπλωματικό και ιστορικό. Η επιστροφή του στην Ολομέλεια μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες έδωσε στη συνεδρίαση χαρακτήρα επετειακό, αλλά ταυτόχρονα και σαφή επικαιρική βαρύτητα.

Μια χρονιά με έντονο συμβολισμό για τον Παναγιώτατο

Η φετινή χρονιά έχει και έναν επιπλέον ιδιαίτερο συμβολισμό για τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, καθώς συμπληρώνει 35 χρόνια πατριαρχικής θητείας και 65 χρόνια ιερατικής διακονίας. Αυτή η διπλή επέτειος προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στις τιμές που του αποδίδονται κατά την παραμονή του στην Αθήνα και συνδέει τη σημερινή παρουσία του στη Βουλή με μια ευρύτερη αναγνώριση της μακράς διαδρομής του.

Η σημερινή ημέρα, επομένως, δεν περιορίστηκε μόνο σε μια κοινοβουλευτική ομιλία. Λειτούργησε και ως κορυφαία στιγμή τιμής για ένα πρόσωπο που εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στο κέντρο εκκλησιαστικών, εθνικών και διεθνών εξελίξεων.

Η συνέχεια των εκδηλώσεων στην Αθήνα

Το πρόγραμμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες. Την Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 17:30, ο πρόεδρος της Βουλής θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο», που θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Παλλάς.

Η εκδήλωση αυτή, που διοργανώνεται προς τιμήν του Βαρθολομαίου με τη συνδιοργάνωση της εθελοντικής ομάδας «Ρωμηών Πράξεις», έρχεται να συμπληρώσει το πλαίσιο δημόσιων τιμών και αναγνώρισης που συνοδεύουν την επίσκεψή του στην πρωτεύουσα.

Συνολικά, η σημερινή συνεδρίαση στη Βουλή κατέγραψε μια σπάνια θεσμική στιγμή: τον Οικουμενικό Πατριάρχη να επιστρέφει στην Ολομέλεια μετά από 27 χρόνια, να τιμάται με το ανώτερο μετάλλιο του κοινοβουλίου και να παρεμβαίνει σε μια περίοδο όπου ο λόγος του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, όχι μόνο για την Ορθοδοξία, αλλά και για το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον.

