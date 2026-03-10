ΖΩΝΤΑΝΑ ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ολομέλεια το πόρισμα της Εξεταστικής – Πολιτική σύγκρουση για ευθύνες και συγκάλυψη

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης τίθεται σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, στη Βουλή το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Ολομέλεια να καλείται να συζητήσει τα συμπεράσματα μιας έρευνας που διήρκεσε πέντε και πλέον μήνες. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 137 του Κανονισμού της Βουλής, δηλαδή με τη μορφή γενικευμένης συζήτησης, όπως στις επερωτήσεις.

Η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεδρίασε συνολικά 49 φορές, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 έως τις 26 Φεβρουαρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της εξετάστηκαν 76 μάρτυρες, ενώ οι συνεδριάσεις διήρκεσαν περίπου 350 ώρες συνολικά.

Παράλληλα, καταγράφηκαν πρακτικά που φτάνουν περίπου τις 19.000 σελίδες, αποτυπώνοντας το σύνολο της διαδικασίας και των καταθέσεων.

Η θέση της πλειοψηφίας

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πλειοψηφίας, Μακάριο Λαζαρίδη, η αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού δεν ανέδειξε ποινικές ευθύνες για τους πρώην υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως είχε τονίσει μετά την υπερψήφιση του πορίσματος της Νέας Δημοκρατίας την προηγούμενη εβδομάδα, το ζήτημα των αγροτικών αποζημιώσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα που αφορά διαφορετικές κυβερνήσεις.

Οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης

Αντίθετη εικόνα παρουσιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εκτιμούν ότι προκύπτουν πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή κυβέρνηση.

Η εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μιλένα Αποστολάκη χαρακτήρισε την Εξεταστική Επιτροπή «πλυντήριο ευθυνών», υποστηρίζοντας ότι δεν λειτούργησε ως μέσο ουσιαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι στόχος της κυβέρνησης ήταν η συγκάλυψη και η προστασία κομματικών μηχανισμών.

Προτάσεις για προανακριτική

Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι προκύπτουν σοβαρές ευθύνες για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, πρότειναν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.

Αντίστοιχα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει τόσο τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής όσο και τη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής, προκειμένου να υπάρξει πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια αναμένεται να εξελιχθεί σε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με τα κόμματα να παρουσιάζουν τις θέσεις τους για τα συμπεράσματα της Επιτροπής και τις ευθύνες που προκύπτουν από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

