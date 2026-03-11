Έκτακτα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας λόγω κρίσης στη Μέση Ανατολή – Πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα, πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ

Έκτακτα μέτρα για τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας ανακοίνωσε η κυβέρνηση, εν μέσω της διεθνούς αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν και οι επιπτώσεις του στις τιμές ενέργειας και βασικών αγαθών.

Τις ανακοινώσεις έκαναν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα επάρκειας εφοδιασμού στην αγορά, ούτε συνολικά ούτε στον τομέα της ενέργειας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

«Δεν υφίσταται κανένα θέμα επάρκειας εφοδιασμού σε όλα τα επίπεδα αλλά και ειδικά σε σχέση με την ενέργεια», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει φαινόμενα κερδοσκοπίας.

«Μπορούμε και είμαστε αποφασισμένοι να ελέγξουμε την αισχροκέρδεια. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα

Ο Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα:

στο χονδρεμπόριο καυσίμων το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 λεπτά ανά λίτρο,

στα πρατήρια καυσίμων το ανώτατο όριο ορίζεται στα 12 λεπτά ανά λίτρο.

Όπως διευκρινίστηκε, θα εφαρμοστούν και ειδικές ρυθμίσεις για τις νησιωτικές περιοχές.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, ενώ υπογράμμισε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν σημαντική ασπίδα απέναντι στις αυξήσεις τιμών.

Παράλληλα σημείωσε ότι επόμενο βήμα για την ενεργειακή πολιτική της χώρας αποτελεί η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων, αναφερόμενος και στην επικείμενη ψηφοφορία για την κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron και τη HELLENiQ Energy.

Πλαφόν και στα τρόφιμα – Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι το μέτρο του πλαφόν επεκτείνεται και σε τρόφιμα και προϊόντα που διακινούνται μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όπως είπε, το μέτρο θα ισχύσει κατ’ αρχήν έως τις 30 Ιουνίου 2026 και αφορά το εμπόριο τροφίμων, τα σούπερ μάρκετ και τις εταιρείες διακίνησης προϊόντων.

Σε περίπτωση παραβίασης των μέτρων, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως και 5 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την έκταση της παράβασης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι η διεθνής αστάθεια προκαλεί έντονες πιέσεις στην οικονομία και στην εφοδιαστική αλυσίδα, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να προστατεύσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και ιδιαίτερα τη μεσαία τάξη και τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Παρέμβαση Μητσοτάκη

Ήδη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, είχε προαναγγείλει την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο στα καύσιμα όσο και σε προϊόντα των σούπερ μάρκετ.

Όπως είχε τονίσει, στόχος είναι να αποτραπεί η εκμετάλλευση της διεθνούς κρίσης από φαινόμενα κερδοσκοπίας που θα επιβαρύνουν περαιτέρω τους πολίτες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



