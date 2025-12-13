ΖΩΝΤΑΝΑ Στη δεύτερη μέρα η μάχη του Προϋπολογισμού 2026: Σειρά υπουργών στο βήμα της Βουλής

Με παρεμβάσεις υπουργών και βουλευτών συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα, σήμερα Σάββατο (13/12), η συζήτηση στην Ολομέλεια για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης αναμένεται να τοποθετηθούν, με αυτή τη σειρά, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, οι υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας (Εσωτερικών) και Γιώργος Κώτσηρας (Εθνικής Οικονομίας), η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογιώργης.

Η συζήτηση μεταδίδεται ζωντανά από το Κοινοβούλιο και θα κορυφωθεί την Τρίτη, οπότε θα μιλήσουν ο πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί, πριν από την τελική ονομαστική ψηφοφορία, η οποία παραδοσιακά λειτουργεί και ως ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

