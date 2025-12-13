ΖΩΝΤΑΝΑ Στη δεύτερη μέρα η μάχη του Προϋπολογισμού 2026: Σειρά υπουργών στο βήμα της Βουλής
Η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026 συνεχίζεται σήμερα στη Βουλή, με μια σειρά κορυφαίων υπουργών και υφυπουργών να ανεβαίνουν στο βήμα, ενόψει της τελικής αναμέτρησης της Τρίτης, όπου και θα πραγματοποιηθεί η ονομαστική ψηφοφορία.
Με παρεμβάσεις υπουργών και βουλευτών συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα, σήμερα Σάββατο (13/12), η συζήτηση στην Ολομέλεια για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026.
Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης αναμένεται να τοποθετηθούν, με αυτή τη σειρά, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, οι υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας (Εσωτερικών) και Γιώργος Κώτσηρας (Εθνικής Οικονομίας), η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογιώργης.
Η συζήτηση μεταδίδεται ζωντανά από το Κοινοβούλιο και θα κορυφωθεί την Τρίτη, οπότε θα μιλήσουν ο πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί, πριν από την τελική ονομαστική ψηφοφορία, η οποία παραδοσιακά λειτουργεί και ως ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.
