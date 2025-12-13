ΖΩΝΤΑΝΑ Στη δεύτερη μέρα η μάχη του Προϋπολογισμού 2026: Σειρά υπουργών στο βήμα της Βουλής

Η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026 συνεχίζεται σήμερα στη Βουλή, με μια σειρά κορυφαίων υπουργών και υφυπουργών να ανεβαίνουν στο βήμα, ενόψει της τελικής αναμέτρησης της Τρίτης, όπου και θα πραγματοποιηθεί η ονομαστική ψηφοφορία.

ΖΩΝΤΑΝΑ Στη δεύτερη μέρα η μάχη του Προϋπολογισμού 2026: Σειρά υπουργών στο βήμα της Βουλής
13 Δεκ. 2025 9:49
Pelop News

Με παρεμβάσεις υπουργών και βουλευτών συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα, σήμερα Σάββατο (13/12), η συζήτηση στην Ολομέλεια για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης αναμένεται να τοποθετηθούν, με αυτή τη σειρά, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, οι υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας (Εσωτερικών) και Γιώργος Κώτσηρας (Εθνικής Οικονομίας), η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογιώργης.

Η συζήτηση μεταδίδεται ζωντανά από το Κοινοβούλιο και θα κορυφωθεί την Τρίτη, οπότε θα μιλήσουν ο πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί, πριν από την τελική ονομαστική ψηφοφορία, η οποία παραδοσιακά λειτουργεί και ως ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:24 Νεκρός στα 60 του ο Peter Greene στη Νέα Υόρκη: Θρήνος για τον ηθοποιό του Pulp Fiction και του The Mask
10:12 Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό στην Κρήτη: Silver Alert και έρευνες σε πλήρη εξέλιξη
10:08 Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα: Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης
10:00 «Εχασε 15 χρόνια η Πάτρα για το τρένο»: Ο Δημήτρης Σαρδελιάνος χαρακτηρίζει «ρεαλιστική λύση» το σχέδιο Κυρανάκη
9:49 ΖΩΝΤΑΝΑ Στη δεύτερη μέρα η μάχη του Προϋπολογισμού 2026: Σειρά υπουργών στο βήμα της Βουλής
9:48 Εντατικοί έλεγχοι για το Δώρο Χριστουγέννων και την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας – Σε πλήρη ανάπτυξη η Επιθεώρηση Εργασίας
9:36 Ημέρα μνήμης στα Καλάβρυτα: Με Τασούλα οι εορτασμοί ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
9:32 Πάτρα: Επίθεση σε διανομέα στη Γούβα – Ληστεία, απειλές και καταδίωξη από την ΕΛ.ΑΣ.
9:24 Νέες απειλές Τραμπ για χερσαίες επιθέσεις κατά καρτέλ ναρκωτικών στη Βενεζουέλα
9:17 Αγωνία για 11 οικογένειες στην Ελλάδα με παιδιά από τον Δανό δότη – Τα κενά στους γενετικούς ελέγχους και υψηλοί κίνδυνοι
9:12 Συντάξεις, επιδόματα και Δώρο Χριστουγέννων: Ποιες παροχές έρχονται νωρίτερα, όλες οι ημερομηνίες
9:00 Ανάπτυξη που πνίγεται
8:55 Τέλος η «ομηρία» από χρέη: Απαλλαγή διώξεων και voucher για όσους κινδυνεύουν – Ανάσα για χιλιάδες επαγγελματίες και νοικοκυριά
8:55 Καιρός: Ψυχρή εισβολή και τοπικές βροχές σήμερα – Πού αλλάζει το σκηνικό, η πρόβλεψη για την Πάτρα
8:55 Στο Βερολίνο ο απεσταλμένος Τραμπ: Πιέσεις στο Κίεβο για εδαφικές υποχωρήσεις και αντιδράσεις στην Ευρώπη
8:55 Φοινικούντα: Ο αδελφός του δεύτερου θύματος «σπάει τη σιωπή» – Υποψίες, απόπειρες και η άγνοια της οικογένειας για τις εξελίξεις
8:55 Συνάντηση κάτω από πίεση: Η κυβέρνηση καλεί τους αγρότες, τα μπλόκα απαντούν με κλιμάκωση
8:40 Μεταμόσχευση Μαλλιών: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις πριν αποφασίσεις
23:57 «Θα μιλήσω μαζί του, δεν έχω λόγους να μην τον θέλω να παραμείνει», ο Σλοτ για Σαλάχ
23:21 «Δεν με ενόχλησε» ο Τερλέγκας για τον χαρακτηρισμό «σκυλάς»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ