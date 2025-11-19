Ζωντανή μετάδοση απόψε από τη NASA: Νέες εικόνες του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS

Η NASA προγραμματίζει ζωντανή εκδήλωση απόψε, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, για να παρουσιάσει πρωτόγνωρες εικόνες του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS, που συλλέχθηκαν από διάφορες αποστολές της υπηρεσίας.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 3 μ.μ. EST (10 μ.μ. ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί από το Goddard Space Flight Center στο Μέριλαντ. Θα περιλαμβάνει εικόνες από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, το James Webb Space Telescope και άλλα όργανα, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων από διαστημόπλοια κοντά στον Άρη.

Ο κομήτης 3I/ATLAS, που εντοπίστηκε στις 1 Ιουλίου 2025 από το παρατηρητήριο ATLAS στη Χιλή, αποτελεί το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που εισέρχεται στο ηλιακό μας σύστημα, μετά τον 1I/ʻOumuamua το 2017 και τον 2I/Borisov το 2019. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 670 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον Ήλιο κατά την ανακάλυψή του και δεν απειλεί τη Γη, με ελάχιστη απόσταση περίπου 170 εκατομμυρίων μιλίων τον Δεκέμβριο.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο κομήτης πέρασε σε απόσταση 19 εκατομμυρίων μιλίων από τον Άρη, επιτρέποντας σπάνιες παρατηρήσεις από διαστημόπλοια της NASA και της ESA. Οι εικόνες δείχνουν δομή με παγωμένο πυρήνα και σκόνη, ενώ εκτιμάται ότι η ηλικία του υπερβαίνει τα 7 δισεκατομμύρια χρόνια, προερχόμενος πιθανώς από τον «παχύ δίσκο» του Γαλαξία.

Η μετάδοση θα είναι διαθέσιμη μέσω NASA+, της εφαρμογής της υπηρεσίας, του επίσημου ιστότοπου, του YouTube και του Amazon Prime, προσφέροντας στο κοινό ευκαιρία να παρακολουθήσει την ανάλυση των δεδομένων που φωτίζουν την προέλευση και τη σύνθεση τέτοιων «επισκεπτών» από άλλα αστρικά συστήματα.

