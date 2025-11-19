Ζωντανή μετάδοση απόψε από τη NASA: Νέες εικόνες του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία θα παρουσιάσει υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες από αποστολές όπως Hubble και James Webb

Ζωντανή μετάδοση απόψε από τη NASA: Νέες εικόνες του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS
19 Νοέ. 2025 20:08
Pelop News

Η NASA προγραμματίζει ζωντανή εκδήλωση απόψε, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, για να παρουσιάσει πρωτόγνωρες εικόνες του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS, που συλλέχθηκαν από διάφορες αποστολές της υπηρεσίας.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 3 μ.μ. EST (10 μ.μ. ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί από το Goddard Space Flight Center στο Μέριλαντ. Θα περιλαμβάνει εικόνες από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, το James Webb Space Telescope και άλλα όργανα, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων από διαστημόπλοια κοντά στον Άρη.

Ο κομήτης 3I/ATLAS, που εντοπίστηκε στις 1 Ιουλίου 2025 από το παρατηρητήριο ATLAS στη Χιλή, αποτελεί το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που εισέρχεται στο ηλιακό μας σύστημα, μετά τον 1I/ʻOumuamua το 2017 και τον 2I/Borisov το 2019. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 670 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον Ήλιο κατά την ανακάλυψή του και δεν απειλεί τη Γη, με ελάχιστη απόσταση περίπου 170 εκατομμυρίων μιλίων τον Δεκέμβριο.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο κομήτης πέρασε σε απόσταση 19 εκατομμυρίων μιλίων από τον Άρη, επιτρέποντας σπάνιες παρατηρήσεις από διαστημόπλοια της NASA και της ESA. Οι εικόνες δείχνουν δομή με παγωμένο πυρήνα και σκόνη, ενώ εκτιμάται ότι η ηλικία του υπερβαίνει τα 7 δισεκατομμύρια χρόνια, προερχόμενος πιθανώς από τον «παχύ δίσκο» του Γαλαξία.

Η μετάδοση θα είναι διαθέσιμη μέσω NASA+, της εφαρμογής της υπηρεσίας, του επίσημου ιστότοπου, του YouTube και του Amazon Prime, προσφέροντας στο κοινό ευκαιρία να παρακολουθήσει την ανάλυση των δεδομένων που φωτίζουν την προέλευση και τη σύνθεση τέτοιων «επισκεπτών» από άλλα αστρικά συστήματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:18 Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης
21:14 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
21:10 Αχαΐα -Σπάτα: Συγκλονίζει ο 25χρονος θείος του 4χρονου, «μακάρι να ήμουν εγώ»
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι σχεδιάζεται για την τελετή έναρξης – Μήνυμα χαράς και εξωστρέφειας
20:54 Εξαγορά ΕΧΑΕ από την Euronext – Πιερρακάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία
20:46 Συρία: «Σοβαρή παραβίαση κυριαρχίας» η επίσκεψη Νετανιάχου στα Υψίπεδα του Γκολάν
20:38 ΠΟΥ: 1 στις 3 γυναίκες παγκοσμίως έχει υποστεί ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία
20:30 Από τα εξώδικα Δημητριάδη έως τις μηνύσεις Λαζαρίδη- Η οργανωμένη στοχοποίηση γυναικών του ΠΑΣΟΚ από τον στενό κύκλο του Πρωθυπουργού
20:22 Άστατος καιρός αύριο Πέμπτη 20/11: Πού προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
20:15 Υπερχείλιση Αλιάκμονα στο Νεστόριο: Πλημμύρες και διακοπή ύδρευσης
20:08 Ζωντανή μετάδοση απόψε από τη NASA: Νέες εικόνες του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS
20:00 Πάτρα: Στα δικαστήρια για το Ωδείο, ανησυχίες από γνωμάτευση της Πυροσβεστικής 
19:57 Εκτέλεση Λάλα: Καρέ-καρέ οι κινήσεις των δραστών
19:49 Τι περιλαμβάνει το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ για την Ουκρανία
19:40 Πανελλαδική έρευνα: 8 στους 10 Έλληνες επισκέπτονται μνημεία, το 90% τα βλέπει ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης
19:33 Χαμόγελο του Παιδιού: Εκρηκτική αύξηση στις αναφορές για κακοποίηση παιδιών το 2025
19:25 Καταρροϊκός πυρετός σε αιγοπρόβατα στο Πυρί Γορτυνίας, άμεσα μέτρα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου
19:19 Γεωργιόπουλος: «Πάμε στο Αίγιο για τη νίκη»
19:14 Λιακούλη για Λαζαρίδη:«Ντράπηκε και η ντροπή, λέρωσε και η λάσπη»
19:07 Πέθανε ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Γιωρκάτζης σε ηλικία 55 ετών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ