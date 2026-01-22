Νταβός: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Όλοι θέλουν να συμμετέχουν», ποιες και πόσες χώρες το αποτελούν

Τη συγκρότηση ενός νέου «Συμβουλίου Ειρήνης», το οποίο θα τελεί υπό τον προσωπικό του έλεγχο και θα φιλοδοξεί να διαδραματίσει ρόλο στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων, ανακοίνωσε από το Νταβός ο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία ως εναλλακτικό μηχανισμό διεθνούς διαμεσολάβησης με ανταγωνιστική λογική προς τον Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

«Αυτή είναι μια πολύ συναρπαστική μέρα, που προετοιμαζόταν εδώ και καιρό», δήλωσε ο Τραμπ από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, υποστηρίζοντας ότι «πολλές χώρες μόλις έλαβαν την ειδοποίησή τους και όλοι θέλουν να συμμετάσχουν». Πρόσθεσε ότι το νέο συμβούλιο θα συνεργάζεται και με διεθνείς οργανισμούς, «συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και ότι έχουν «επιλυθεί οκτώ πόλεμοι», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ακόμη μία σύγκρουση θα επιλυθεί σύντομα. Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, σημείωσε ότι «είναι ο πόλεμος που νόμιζα ότι θα ήταν εύκολος, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι είναι πιθανώς ο πιο δύσκολος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικό σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» είχε επικεντρωθεί στην ανοικοδόμηση της Γάζας, ωστόσο η τελική του μορφή προβλέπει ευρύτερη αποστολή, με παρεμβάσεις και σε άλλα διεθνή μέτωπα.

Στη σκηνή βρίσκονται: Ένας εκπρόσωπος του Μπαχρέιν, ένας εκπρόσωπος του Μαρόκου, ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο πρόεδρος της Ινδονησίας, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιορδανίας, ο πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο πρόεδρος της Παραγουάης, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ένας εκπρόσωπος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν, ο πρωθυπουργός της Μογγολίας.

«Όλοι θέλουν να συμμετέχουν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε τελευταίος στη σκηνή, αφού προηγήθηκαν τα μέλη του «Board of Peace», και ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι πρόκειται για «μια πολύ συναρπαστική ημέρα, που προετοιμαζόταν εδώ και καιρό». Η φωνή του ακούστηκε βραχνή, μετά τη χθεσινή μακρά ομιλία του στο Νταβός διάρκειας άνω των 70 λεπτών.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι «όλοι θέλουν να είναι μέρος» του Board of Peace, αν και επισήμανε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχουν ακόμη υπογράψει. Πρόσθεσε ότι θα συνεργαστούν «με πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών».

Επανέλαβε επίσης τη ρητορική του για τον τερματισμό πολέμων, λέγοντας ότι «έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και ότι «έχουμε διευθετήσει οκτώ πολέμους», εκτιμώντας πως «έρχεται σύντομα άλλος ένας», αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως είπε, ήταν η σύγκρουση που «νόμιζα ότι θα ήταν εύκολη», αλλά «αποδείχθηκε πιθανόν η πιο δύσκολη».

Σήμερα ο κόσμος είναι πλουσιότερος και ασφαλέστερος

«Σήμερα, ο κόσμος είναι πλουσιότερος, ασφαλέστερος και πολύ πιο ειρηνικός από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο», είπε ο Τραμπ. «Σβήσαμε όλες αυτές τις φωτιές που πολλοί άνθρωποι δεν γνώριζαν, συμπεριλαμβανομένου και εμού».

Ο «ισχυρότερος στρατό στον κόσμο» μετά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα

Αφού απαρίθμησε τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του στη διεθνή σκηνή μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη Βενεζουέλα κατά την ομιλία του.

«Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, χάρη στην απαράμιλλη δεξιοτεχνία, ισχύ και δύναμη του αμερικανικού στρατού — έχουμε μακράν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο — συλλάβαμε τον παράνομο δικτάτορα Νικολάς Μαδούρο και απελευθερώσαμε τον λαό της Βενεζουέλας», είπε.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό και έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τους νέους ηγέτες της Βενεζουέλας. Οι σχέσεις αυτές είναι καλές».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «ανοίγουμε τη χώρα στις μεγάλες πετρελαϊκές μας εταιρείες και αυτό πηγαίνει πολύ καλά. Έχουμε ήδη αντλήσει 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ένα μεγάλο μέρος από αυτά θα επιστρέψει στη Βενεζουέλα».

Όπως είπε, η Βενεζουέλα «θα έχει περισσότερα έσοδα μαζί μας σε σύντομο χρονικό διάστημα απ’ όσα είχε μέσα σε χρόνια».

«Οι πετρελαϊκές εταιρείες θέλουν να μπουν, θέλουν να μπουν άμεσα. Είμαστε ήδη εκεί και επιθεωρούμε τις εγκαταστάσεις», κατέληξε.

Οι χώρες υπέγραψαν το καταστατικό

Μετά τις δηλώσεις του, ο Τραμπ κάθισε και ήταν από τους πρώτους που υπέγραψαν το ιδρυτικό καταστατικό του Συμβουλίου Ειρήνης.

Εκπρόσωποι από το Μπαχρέιν και το Μαρόκο ήταν οι πρώτοι που ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον κ. Τραμπ για την υπογραφή του καταστατικού.

Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, παρουσίασε ένα προς ένα τα άλλα μέλη που ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον κ. Τραμπ στο τραπέζι για να προσθέσουν τις υπογραφές τους.

