«Ζούσατε μέσα στα λούσα»: Η επίθεση Κωνσταντοπούλου στη Σεμερτζίδου άναψε φωτιές στην Εξεταστική

Η παρουσία της Πόπης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίχθηκε σε μία από τις πιο οξυμένες στιγμές των συνεδριάσεων. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη μάρτυρα για «θρασύτατη συμπεριφορά» και για καταχράσεις δημοσίου χρήματος, με τη Σεμερτζίδου να ζητεί ανάκληση και να απαντά ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε ως «προκλητική» τη στάση της μάρτυρας, αναφέροντας:

«Ζούσατε μέσα στα λούσα, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος στενάζει».

Η ίδια επιτέθηκε και στο προεδρείο, το οποίο –όταν προσπάθησε να επιβάλει την τάξη– κατηγόρησε για «κουκούλωμα» και «νεοδημοκρατική αλληλεγγύη».

Ακολούθησε ένας έντονος διάλογος:

Σεμερτζίδου: «Έχω πάει στο Ζάππειο και για να κάνω επίδειξη των προϊόντων μου. Έχουν έρθει πολιτικοί από όλα τα κόμματα».

Κωνσταντοπούλου: «Την Πλεύση Ελευθερίας δεν θα τη δείτε…»

Σεμερτζίδου: «Δεν στηρίζετε τους αγρότες;»

Κωνσταντοπούλου: «Τους πραγματικούς αγρότες στηρίζουμε, όχι τους μαϊμού».

Σεμερτζίδου: «Εμείς τι είμαστε; Μας κατηγορείτε;»

Κωνσταντοπούλου: «Φυσικά σας κατηγορούμε. Έχει στενάξει ο αγροτικός κόσμος και ήρθατε να ζητήσετε τα ρέστα;»

Σεμερτζίδου: «Θα ανακαλέσετε. Εγώ είμαι αγρότισσα. Δεν είμαι δήθεν αγρότισσα».

Κωνσταντοπούλου: «Αστειεύεστε. Σας κατηγορώ ότι έχετε καταχραστεί δημόσιο χρήμα εσείς και ο σύντροφός σας».

Σεμερτζίδου: «Έχετε αποδείξεις;»

Κωνσταντοπούλου: «Να μου κάνετε μήνυση. Είστε θρασύτατη […]. Από την αγροτική σας δραστηριότητα βγάλατε την Πόρσε και τη Φεράρι; Από τα βότανα;»

Σεμερτζίδου: «Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου».

Κωνσταντοπούλου: «Όλοι οι οικονομικοί εγκληματίες τα έχουν σε άλλα ονόματα».

Η συνεδρίαση διακόπηκε για 10 λεπτά λόγω της έντασης, πριν συνεχιστεί κανονικά.

