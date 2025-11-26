«Ζούσατε μέσα στα λούσα»: Η επίθεση Κωνσταντοπούλου στη Σεμερτζίδου άναψε φωτιές στην Εξεταστική
Η κατάθεση της Πόπης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι βαριές κατηγορίες, οι χαρακτηρισμοί και η ένταση που προκλήθηκε οδήγησαν σε δεκάλεπτη διακοπή της συνεδρίασης.
Η παρουσία της Πόπης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίχθηκε σε μία από τις πιο οξυμένες στιγμές των συνεδριάσεων. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη μάρτυρα για «θρασύτατη συμπεριφορά» και για καταχράσεις δημοσίου χρήματος, με τη Σεμερτζίδου να ζητεί ανάκληση και να απαντά ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες.
Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε ως «προκλητική» τη στάση της μάρτυρας, αναφέροντας:
«Ζούσατε μέσα στα λούσα, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος στενάζει».
Η ίδια επιτέθηκε και στο προεδρείο, το οποίο –όταν προσπάθησε να επιβάλει την τάξη– κατηγόρησε για «κουκούλωμα» και «νεοδημοκρατική αλληλεγγύη».
Ακολούθησε ένας έντονος διάλογος:
Σεμερτζίδου: «Έχω πάει στο Ζάππειο και για να κάνω επίδειξη των προϊόντων μου. Έχουν έρθει πολιτικοί από όλα τα κόμματα».
Κωνσταντοπούλου: «Την Πλεύση Ελευθερίας δεν θα τη δείτε…»
Σεμερτζίδου: «Δεν στηρίζετε τους αγρότες;»
Κωνσταντοπούλου: «Τους πραγματικούς αγρότες στηρίζουμε, όχι τους μαϊμού».
Σεμερτζίδου: «Εμείς τι είμαστε; Μας κατηγορείτε;»
Κωνσταντοπούλου: «Φυσικά σας κατηγορούμε. Έχει στενάξει ο αγροτικός κόσμος και ήρθατε να ζητήσετε τα ρέστα;»
Σεμερτζίδου: «Θα ανακαλέσετε. Εγώ είμαι αγρότισσα. Δεν είμαι δήθεν αγρότισσα».
Κωνσταντοπούλου: «Αστειεύεστε. Σας κατηγορώ ότι έχετε καταχραστεί δημόσιο χρήμα εσείς και ο σύντροφός σας».
Σεμερτζίδου: «Έχετε αποδείξεις;»
Κωνσταντοπούλου: «Να μου κάνετε μήνυση. Είστε θρασύτατη […]. Από την αγροτική σας δραστηριότητα βγάλατε την Πόρσε και τη Φεράρι; Από τα βότανα;»
Σεμερτζίδου: «Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου».
Κωνσταντοπούλου: «Όλοι οι οικονομικοί εγκληματίες τα έχουν σε άλλα ονόματα».
Η συνεδρίαση διακόπηκε για 10 λεπτά λόγω της έντασης, πριν συνεχιστεί κανονικά.
