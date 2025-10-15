Ζυμώσεις για τις εκλογές του ΝΟΠ

Μπορεί να έχουμε ακόμα μέρες μέχρι τις 3 Νοεμβρίου που έχουν προγραμματιστεί οι εκλογές του ΝΟΠ, ωστόσο ήδη οι ζυμώσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη για το ποιοι θα είναι υποψήφιοι.

Πάντως, όλα δείχνουν ότι επί σειρά ετών στέλεχος με πολλαπλή συνεισφορά στον Ομιλο δεν θα είναι υποψήφιος όπως και ο νυν πρόεδρος Γιώργος Μάνεσης ο οποίος το έχει ήδη δηλώσει.

Την ίδια ώρα γίνονται επαφές με πατρινούς επιχειρηματίες με στόχο να βρεθούν νέα πρόσωπα και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



