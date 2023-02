10 ιδέες για εκδρομή στους top χειμερινούς προορισμούς

Η ορεινή Ελλάδα μας εξιτάρει, μας καλεί να την ανακαλύψουμε ξανά και ξανά. Τα ορεινά χωριά, καθώς και οι πιο μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, μας περιμένουν για να τις ανακαλύψουμε…

Ετοιμάζουμε βαλίτσες και προγραμματίζουμε αποδράσεις Σαββατοκύριακου ή και μεγαλύτερες…

Οι επιλογές στο κεφάλαιο χειμερινοί προορισμοί στην Ελλάδα, είναι πολλές και καλές, εμείς επιλέξαμε τις top 10!

Ζαρούχλα

Αναμφισβήτητα μία από τις καλύτερες εκδρομές που μπορείς να κάνεις το χειμώνα. Αυτό το ορεινό χωριό με το παράξενο όνομα, βρίσκεται στο νομό Αχαϊας και συγκεκριμένα στην Ορεινή Ακράτα. Απέχει 2.30 ώρες από την Αθήνα, από τις οποίες η μια ώρα περίπου είναι ανάβαση στο βουνό σε έναν δρόμο με στροφές. Η ομορφιά της Ζαρούχλας όμως σε ανταμείβει με το που μπαίνεις στο χωριό. Μην παραλείψεις να κάνεις έναν περίπατο στο δάσος με τα πλατάνια, τα έλατα και τα ρυάκια. Από εκεί ξεκινάει και ο χωμάτινος δρόμος που συνδέει τη Ζαρούχλα με τον Φενεό. Αν έχεις κατάλληλο αμάξι και όρεξη μπορείς να κάνεις τη διαδρομή και να επισκεφτείς και τη πανέμορφη λίμνη Δόξα.

Λίμνη Πλαστήρα

Τον χειμώνα η λίμνη Πλαστήρα γίνεται ακόμα πιο μαγική. Αγαπημένος ορεινός προορισμός για φυσιολάτρες και fans των εναλλακτικών σπορ, αλλά και οικογένειες, η Λίμνη Πλαστήρα σε υψόμετρο 750μ. στα νοτιοδυτικά του Νομού Καρδίτσας, περιστοιχίζεται από 18 πανέμορφα χωριουδάκια και διαθέτει ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή. Τα τελευταία χρόνια η λίμνη έχει αξιοποιηθεί και τουριστικά, με αρκετές δραστηριότητες πάνω και γύρω από τη λίμνη. Για παράδειγμα, δραστηριότητες με τις οποίες μπορεί κάποιος να ασχοληθεί είναι η ποδηλασία, η πεζοπορία, η ιππασία, το υδροποδήλατο, η τοξοβολία και το κανό.

Ορεινή Αρκαδία

Η ορεινή Αρκαδία είναι στολισμένη με μερικά από τα γραφικά χωριά της Πελοποννήσου, αν όχι ολόκληρης της χώρας. Στα χωριά του Μαινάλου όπως η Δημητσάνα, η Στεμνίτσα, η Βυτίνα και η Καρύταινα, θα νιώσεις ότι ταξιδεύεις στο χρόνο και σε περασμένες εποχές. Η αμφιθεατρική θέα των σπιτιών με τα κόκκινα κεραμίδια και τους πέτρινους τοίχους είναι πραγματικά αριστουργηματική. Αν τα extreme sports είναι η αδυναμία σου, μπορείς να δοκιμάσεις rafting στον Λούσιο και τον Αλφειό ή αν προτιμάς κάτι που να συνδυάζει άσκηση και καλοπέραση, η πεζοπορία με τις απαραίτητες στάσεις για χειροποίητα γλυκά και παραδοσιακούς μεζέδες, θα σε ανταμείψει.

Αράχωβα

Αν μιλάμε για φθινοπωρινούς ή χειμερινούς προορισμούς, η Αράχωβα κερδίζει πάντα μια θέση στις επιλογές μας. Η Αράχωβα είναι ορεινή κωμόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας χτισμένη στις νότιες πλαγιές του Παρνασσού σε υψόμετρο 950 μέτρων. Αποτελεί δημοφιλές χειμερινό θέρετρο, λόγω του χιονοδρομικού κέντρου που φιλοξενεί, αλλά και της μικρής της απόστασης από την Αθήνα (153 χλμ). Αν επιλέξεις την Αράχωβα, μπορείς να κάνεις και δύο ακόμα όμορφες εκδρομούλες. Μια ανάμεσα στα έλατα, από την Αράχωβα προς την Αγόριανη και μια δεύτερη με θέα στη θάλασσα, στους Δελφούς. Ο αρχαιολογικός χώρος ειδικά το φθινόπωρο, είναι πραγματικά μαγικός.

Καρπενήσι

Ανάμεσα στους καλύτερους χειμερινούς προορισμούς της Ελλάδας, ξεχωριστή θέση κρατά και το Καρπενήσι. Το Καρπενήσι, όπως και όλος ο νομός, βρίσκεται σε ορεινή περιοχή σημαντικού φυσικού κάλλους, πλούσια σε βλάστηση. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική έχει διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό, τόσο στα γύρω χωριά όσο και μέσα στην πόλη, με πλήθος καλοδιατηρημένων κτιρίων. Για τους θηρευτές της αδρεναλίνης και των έντονων συγκινήσεων, το Καρπενήσι είναι επίσης ο απόλυτος προορισμός. Αν κυνηγάς τις δραστηριότητες στη φύση, εδώ θα βρεις δικαίωση. Χειμερινά σπορ, hiking, ski, rafting, canyoning, ποδηλασία, ιππασία είναι μερικά από όσα μπορείς να δοκιμάσεις.

Μέτσοβο

Χτισμένο αμφιθεατρικά στις κατάφυτες πλαγιές της Πίνδου σε υψόμετρο 1.200 μ., το Μέτσοβο, είναι από μόνο του σπουδαίος χειμερινός -και όχι μόνο- προορισμός και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από διάσημα χειμερινά resorts του εξωτερικού. Το Μέτσοβο διατηρεί πεισματικά αναλλοίωτο τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, σφύζει από ζωή όλες τις εποχές του χρόνου και προσφέρει απλόχερα στους επισκέπτες του τις ομορφιές του. Ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, το φημισμένο βλαχοχώρι, γενέτειρα σπουδαίων εθνικών ευεργετών (Τοσίτσας, Στουρνάρας, Αβέρωφ κ.α), αποτελεί σταθερή αξία στον τουριστικό χάρτη της Ηπείρου. Ομίχλη και χιόνι, φτιάχνουν το ιδανικό, χειμερινό τοπίο που σε καλεί να το απολαύσεις με όλες σου τις αισθήσεις.

Ελάτη, Περτούλι και Νεραϊδοχώρι

Εκδρομές στην καρδιά του χειμώνα χωρίς χιόνια γίνεται; Δεν γίνεται. Και στην Ελάτη, το Περτούλι και το Νεραϊδοχώρι, εκδρομή το χειμώνα, σημαίνει χιόνι! Μικρό σε μέγεθος, αλλά αξεπέραστο σε φυσικό τοπίο, κοντά σε πολυτελή ξενοδοχεία και εστιατόρια, το χιονοδρομικό κέντρο στο Περτούλι εξυπηρετεί μικρούς και μεγάλους που θέλουν να διασκεδάσουν, γλιστρώντας στις χιονισμένες πλαγιές της Θεσσαλίας. Η Ελάτη ή Τύρνα, είναι το μεγαλύτερο από τα ορεινά χωριά της περιοχής, με πλήρη ,τουριστική παρουσία όλες τις εποχές του χρόνου. Αποτελεί το κυριότερο «πέρασμα» στην Θεσσαλία για δεκάδες διαδρομές με αμάξι ή πεζοπορίες σε μονοπάτια και δασικά κομμάτια, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι τυχαία η επιλογή της από τους περιηγητές.

Τζουμέρκα

Τα Τζουμέρκα ή αλλιώς Αθαμανικά Όρη, είναι μια από τις μεγαλύτερες οροσειρές της δυτικής Ελλάδας. Διαπερνούν τους νομούς Ιωαννίνων και Άρτας, αγκαλιάζοντας πανέμορφα, πετρόκτιστα χωριά. Τοπία άγριας ομορφιάς με ποτάμια, φαράγγια και καταρράκτες, συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό, συναρπαστικό για εσένα που λατρεύεις τη φύση και ειδικά τα βουνά. Ένας ολόλευκος, χιονισμένος και άγριος προορισμός για εκδρομή κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Πορταριά και Μακρινίτσα

Το Πήλιο είναι πάντα μια καλή ιδέα όταν μιλάμε για εκδρομές. Η κοσμοπολίτικη Πορταριά, που αγναντεύει τον Παγασητικό από ύψος 650 μέτρων οφείλει το όνομά της στο εκκλησάκι της Παναγιάς Πορταρέας. Τα εντυπωσιακά αρχοντικά στην Πορταριά μαρτυρούν τη μακρόχρονη ιστορία του χωριού. Η κοντινή απόσταση της Πορταριάς, τόσο από το Βόλο, όσο και από το χιονοδρομικό κέντρο του Πηλίου, την καθιστούν ιδανικό χειμερινό προορισμό προορισμό. Μόλις 2,5 χιλιόμετρα μακριά, συναντάμε το χωριό κόσμημα του Πηλίου, τη Μακρινίτσα. Φυσική ομορφιά, άριστα διατηρημένη πηλιορείτικη αρχιτεκτονική, μαγευτική θεά από τη πλατεία και η μικρή απόσταση από το Βόλο, έχουν κάνει το «μπαλκόνι» του Πηλίου, όπως είναι αλλιώς γνωστή η Μακρινίτσα, έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στο Πήλιο, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δικαίως.

Στενή Ευβοίας

Last but not least, η γραφική Στενή στην Εύβοια. Αν αναζητάς ιδέες για εκδρομή που να συνδυάζουν φυσική ομορφιά, κοντινή απόσταση από την Αθήνα, αλλά και πλούσιες παραδοσιακές γεύσεις, τότε η Στενή θα σε ικανοποιήσει πλήρως. Προικισμένη με πλούσια φύση, τρεχούμενα νερά όλο το χρόνο και εύκολη πρόσβαση από την Χαλκίδα, η Στενή Ευβοίας ή Στενή Δίρφυος, αποτελεί ιδανική λύση για εσένα που θέλεις να κάνεις μία σύντομη απόδραση σε έναν απροσδόκητα όμορφο και προσιτό χειμερινό (και όχι μόνο) προορισμό.