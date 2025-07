Cloud Tsunami στην Πορτογαλία: Το ουράνιο «κύμα» που άφησε τους λουόμενους άφωνους

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο στην Πορτογαλία, όπου λουόμενοι σε παραλίες της χώρας κοκάλωσαν όταν είδαν ένα γιγάντιο σύννεφο-κύμα να πλησιάζει από τον ωκεανό. Το λεγόμενο «roll cloud» δημιούργησε την ψευδαίσθηση ενός… ουράνιου τσουνάμι στους Πορτογάλους.

Το θέαμα, φυσικά, έγινε viral, με βίντεο να κατακλύζουν τα social media και τους χρήστες να αναρωτιούνται αν πρόκειται για φυσικό φαινόμενο ή κάποιο οπτικό τρικ.

This cloud rolled in like an actual tsunami over Portugal.

It’s actually called a roll cloud.pic.twitter.com/0MA27DS4ia

