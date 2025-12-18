10+1 φωτογραφίες από τη νίκη-πρόκριση του Προμηθέα

«Οχι, η Ευρώπη δεν τελείωσε για εμάς». Αυτό βροντοφώναξαν οι παίκτες του Προμηθέα Βίκος Cola, οι οποίοι σε ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της φετινής σεζόν – μέχρι το επόμενο φυσικά – έδειξαν ότι έχουν αυτό που οι αμερικανοί αποκαλούν «guts».

Εστω κι αν στο ξεκίνημα του αγώνα ο Προμηθέας βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και κλήθηκε να ανατρέψει μια διαφορά 18 πόντων απέναντι στη Ρίτας Βίλνιους, εν τέλει η ανατροπή ήρθε με εμφατικό τρόπο, με την πατρινή ομάδα να πανηγυρίζει μια σπουδαία νίκη (111-95) και μαζί την πρόκριση για τα Play In του Basketball Champions League. Εκεί ο Προμηθέας θα κληθεί να διεκδικήσει την πρόκριση στο Τοp-16, αγωνιζόμενος με μειονέκτημα έδρας κόντρα στη γαλλική Σαλόν.

Δείτε μερικές χαρακτηριστικές φωτοστιγμές από τη νίκη-πρόκριση του Προμηθέα, με την υποσημείωση ότι το πατρινό συγκρότημα πέτυχε τρεις σερί 100άρες στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία του:

Κάρφωμα του Πόλι Πόλιπακ στο αντίπαλο καλάθι

Οδηγίες στον Νάσο Μπαζίνα από Κούρο Σεγκούρα και Μάριο Μπατή

Ο Κένταλ Μακ Κάλουν δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του

Οι πατρινοί δεν έχουν ξεχάσει τον Τζόρνταν Γουόκερ

Ανακουφισμένος ο Αντώνης Καραγιαννίδης στην αγκαλιά των Τέλη Ζουρνατσίδη και Χρήστου Μήλα

Οπαδοί της Ρίτας Βίλνιους στο «Τόφαλος»

Και ο Μάκης Γιατράς στις κερκίδες

Νεαροί τυμπανιστές στο «Τόφαλος»

Και όμορφες παρουσίες στις κερκίδες

Οι «Προμηθείς» πανηγύρισαν σαν μικρά παιδιά

