11 Υπουργοί Οικονομικών: Η κρίση Μέσης Ανατολής θα πιέζει οικονομία για καιρό

Κοινή δήλωση 11 υπουργών Οικονομικών για την κρίση στη Μέση Ανατολή

11 Υπουργοί Οικονομικών: Η κρίση Μέσης Ανατολής θα πιέζει οικονομία για καιρό
15 Απρ. 2026 17:16
Pelop News

Υπουργοί Οικονομικών από έντεκα χώρες προειδοποίησαν ότι η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή θα εξακολουθήσει να πιέζει την παγκόσμια οικονομία, την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τις χρηματοπιστωτικές αγορές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, στο περιθώριο των Εαρινών Συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, οι υπουργοί Οικονομικών της Βρετανίας, Αυστραλίας, Ιαπωνίας, Σουηδίας, Ολλανδίας, Φινλανδίας, Ισπανίας, Νορβηγίας, Ιρλανδίας, Πολωνίας και Νέας Ζηλανδίας τονίζουν ότι οι επιπτώσεις της σύγκρουσης θα παραμείνουν ακόμη και σε περίπτωση διαρκούς επίλυσης της κρίσης.

Οι έντεκα υπουργοί δεσμεύτηκαν να διαχειριστούν τις οικονομικές συνέπειες «με συντονισμένο, υπεύθυνο και ευέλικτο τρόπο». Παράλληλα, καλούν όλες τις χώρες να αποφύγουν προστατευτικές πρακτικές, όπως αδικαιολόγητους ελέγχους εξαγωγών, αποθεματοποίηση αγαθών και άλλα εμπόδια στο εμπόριο, ιδιαίτερα στις αλυσίδες εφοδιασμού υδρογονανθράκων και άλλων κρίσιμων προϊόντων που επηρεάζονται από την κρίση.

Στη δήλωσή τους ζητούν επίσης από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα να παράσχουν συντονισμένη έκτακτη στήριξη στις χώρες που έχουν ανάγκη.

Η κοινή ανακοίνωση εκδόθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση και υπογραμμίζει την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της γεωπολιτικής κρίσης στην παγκόσμια οικονομία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ