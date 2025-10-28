117 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη με δύο λέμβους – Ανάμεσά τους γυναίκες και μικρά παιδιά

Δύο νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν ανήμερα της εθνικής επετείου στην Κρήτη, με συνολικά 117 άτομα να εντοπίζονται σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες. Ανάμεσά τους βρίσκονται γυναίκες και μικρά παιδιά, ενώ οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη διάσωσή τους και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πρώτη ομάδα αποτελούμενη από 60 άτομα αποβιβάστηκε μόνη της στην παραλία των Καλών Λιμένων του δήμου Φαιστού, κινητοποιώντας τον Ερυθρό Σταυρό, τις τοπικές αρχές και την Αστυνομία. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι κατάγονται από το Σουδάν, την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και την Ερυθραία. Μεταξύ τους βρίσκονται έξι γυναίκες και πέντε παιδιά, ηλικίας από ενός έως έξι ετών. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής και ταυτοποίησης, οι μετανάστες θα μεταφερθούν στο παλαιό ψυγείο του λιμανιού του Ηρακλείου, όπου θα φιλοξενηθούν προσωρινά.

Η δεύτερη λέμβος, με 57 επιβαίνοντες, εντοπίστηκε δυτικά της Νήσου Χρυσής, περίπου 11 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – ΕΛ.ΑΚ. έσπευσε στο σημείο και διέσωσε όλους τους επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για Αιγύπτιους και Σουδανούς, ανάμεσά τους μια γυναίκα και αρκετά παιδιά κάτω των 10 ετών. Όλοι μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο της Ιεράπετρας, όπου ο Δήμος έχει οργανώσει τη διαμονή και τη διατροφή τους, ενώ τα παιδιά και η γυναίκα εξετάστηκαν από γιατρούς του τοπικού νοσοκομείου.

Όπως έγινε γνωστό, όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



