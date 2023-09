11η Σεπτεμβρίου 2001: 22 χρόνια πέρασαν από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους – ΒΙΝΤΕΟ

Είναι αδιανόητο, αλλά ο αριθμός των νεκρών από τις συνέπειες της επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στους Δίδυμους Πύργους ακόμα αυξάνεται, 22 χρόνια μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στη Νέα Υόρκη, που σόκαρε τον κόσμο.

Ο χρόνος σταμάτησε πριν απόν 22 χρόνια εκείνο το ηλιόλουστο πρωινό στην Νέα Υόρκη, όταν δύο αεροπλάνα έπεσαν στους δίδυμους πύργους, του εμβληματικού Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη. To πρωί εκείνης της ημέρας, τέσσερα αεροσκάφη που ταξίδευαν από τις βορειοανατολικές ΗΠΑ προς την Καλιφόρνια, κατελήφθησαν εν πτήση από 19 τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα. Τα δύο έπεσαν στους δίδυμους πύργους, ένα στο πεντάγωνο, ενώ κι ένα τέταρτο συνετρίβη σε δασώδη περιοχή ύστερα από την αυτοθυσία κάποιων επιβατών.

2.996 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 25.000 τραυματίστηκαν, ένας απολογισμός που θυμίζει απώλειες στρατιωτικής σύρραξης.

Η τραγωδία όμως δεν σταμάτησε εκείνη τη μέρα, ούτε τις επόμενες καθώς τα θύματα, ως αποτέλεσμα αυτής της κτηνώδους επίθεσης που μας έκοψε την ανάσα συνεχίζουν να αυξάνονται.

Το Πυροσβεστικό Σώμα της Νέας Υόρκης πρόσθεσε 43 νέα ονόματα στον τοίχο μνήμης του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου που τιμά τους πυροσβέστες, τους τραυματιοφορείς και τα μέλη του προσωπικού της πολιτικής προστασίας που πέθαναν από ασθένειες που σχετίζονται με τις προσπάθειες διάσωσης μετά από μια από τις πιο σκοτεινές ημέρες στην ιστορία των ΗΠΑ, γράφει το αμερικανικό δίκτυο ABCnews.

Οι προσθήκες στον τοίχο μνήμης ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των μελών του FDNY που υπέκυψαν σε ασθένειες μετά την 9/11 σε 331, ο οποίος είναι σχεδόν ίσος με τον αριθμό των πυροσβεστών που σκοτώθηκαν στους Δίδυμους Πύργους την ίδια την ημέρα των επιθέσεων, όταν με αυταπάρνηση έδιναν τη μάχη με τις φλόγες στην αναζήτηση επιζώντων.

Η επίτροπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης Λάουρα Κάβανα δήλωσε πριν λίγες μέρες: «Καθώς πλησιάζουμε στην 22η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, η Πυροσβεστική υπηρεσία συνεχίζει να βιώνει τον αντίκτυπο εκείνης της ημέρας»

«Κάθε χρόνο, αυτός ο μνημειακός τοίχος μεγαλώνει καθώς τιμούμε εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους στην υπηρεσία των άλλων. Αυτοί οι γενναίοι άνδρες και γυναίκες εμφανίστηκαν εκείνη την ημέρα και τις ημέρες και τους μήνες που ακολούθησαν τις επιθέσεις για να συμμετάσχουν στις προσπάθειες διάσωσης και αποκατάστασης στο χώρο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ».

Πολλοί από αυτούς που προστέθηκαν στον τοίχο την περασμένη εβδομάδα πέθαναν μέσα στον τελευταίο χρόνο, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, 22 χρόνια μετά…

«Δεν υπάρχει παρηγοριά, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να πούμε για να αντικαταστήσουμε τον πόνο που υπέστησαν όλα αυτά τα χρόνια, καθώς θρηνούμε όλο και πιο μακριά από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς σε τελετή προς τιμήν τους. «Αλλά είναι ήρωες, όχι μόνο αυτοί που ήταν στο κτίριο, αλλά και αυτοί που ανταποκρίθηκαν μετά».

Η επιγραφή στον τοίχο, ο οποίος εγκαινιάστηκε το 2011, αναφέρει ότι το μνημείο είναι «αφιερωμένο στη μνήμη εκείνων που υπηρέτησαν γενναία αυτό το τμήμα προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία στην πόλη της Νέας Υόρκης στην προσπάθεια διάσωσης και αποκατάστασης.

Η Κάβανα δήλωσε ότι οι πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους «έζησαν με τιμή, ταπεινότητα και γενναιότητα και έτσι πέρασαν τις τελευταίες μέρες τους πολεμώντας τον καρκίνο και άλλες ασθένειες που τελικά θα τους στερούσαν τη ζωή».

