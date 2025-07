Επικοινωνία Δένδια – Χέγκσεθ για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, είχε τη Δευτέρα 14 Ιουλίου ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με κύριο αντικείμενο την ενίσχυση και περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως έκανε γνωστό ο κ. Δένδιας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), η συνομιλία επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της γεωστρατηγικής σταθερότητας της Ανατολικής Μεσογείου και της ΝΑ Ευρώπης.

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι απηύθυνε πρόσκληση στον Αμερικανό ομόλογό του να επισκεφθεί σύντομα την Αθήνα, υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της άμεσης και διαρκούς επικοινωνίας σε υψηλό πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο.

On a telephone conversation today with the Secretary of Defence of the United States Pete Hegseth @SecDef, we discussed further deepening the strategic defence relations between 🇬🇷-🇺🇸. In the aforementioned context, I invited my counterpart to visit Athens soon. pic.twitter.com/t6uixzBBtZ

