«130 χρόνια Οδοντωτός Σιδηρόδρομος» αύριο στον Σταθμό Καλαβρύτων

Με την άφιξη στα Καλάβρυτα του πρωινού δρομολογίου του Οδοντωτού ξεκινά αύριο Τρίτη στις 11 π.μ. η πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων και επετειακών δράσεων που δρομολογεί ο Δήμος Καλαβρύτων για τα 130 χρόνια της γραμμής.

Η αυριανή εκδήλωση με τίτλο «130 Χρόνια Οδοντωτός Σιδηρόδρομος» συμπίπτει με τη συμπλήρωση ακριβώς 130 χρόνων απ’ την ημέρα που ο Οδοντωτός έφτασε για πρώτη φορά σ’ επίσημο δρομολόγιο στα Καλάβρυτα, στις 10 Μαρτίου 1896.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει συμβολικά η επανεκκίνηση και η παρουσίαση της ιστορικής ατμάμαξας Δ.Κ. 8001 απ’ τον μηχανοδηγό Νίκο Ταγαρούλια ενώ στη συνέχεια θα εγκαινιαστεί φωτογραφική έκθεση στον Σταθμό του Οδοντωτού και θ’ απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις στους Νίκο Ταγαρούλια και Αλέξη Λεχουρίτη.

Επίσης, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος θα παρουσιάσει και το λογότυπο που φιλοτέχνησε φέτος ο Δήμος Καλαβρύτων για τα 130 χρόνια της γραμμής.

Λογότυπο το οποίο θα συνοδεύει το σύνολο των δράσεων που θα γίνουν με πρωτοβουλία του Δήμου στους επόμενους μήνες.

Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης της Τρίτης έχει ως εξής:

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026 – Σταθμός Οδοντωτού – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ.

11 π.μ. : Υποδοχή των επιβατών του πρώτου δρομολογίου από τη Φιλαρμονική

Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρύτων.

11.15 π.μ. : Χαιρετισμός Δημάρχου Καλαβρύτων κ. Αθανάσιου Παπαδόπουλου.

11.30 μ.μ. : Επανεκκίνηση – παρουσίαση της ιστορικής ατμάμαξας

Δ.Κ. 8001 από τον μηχανοδηγό κ. Νίκο Ταγαρούλια.

12 μ. : Εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης με τίτλο: «130 Χρόνια Οδοντωτός

Σιδηρόδρομος» – Παρουσίαση από τον συγκοινωνιολόγο κ. Γιώργο Νάθενα.

12.15 μ.μ. : Απονομές τιμητικής πλακέτας στον κ. Ταγαρούλια Νικόλαο και τον κ. Λεχουρίτη Αλέξη.

