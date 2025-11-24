Τέσσερις Κυριακές ανοιχτή η αγορά τον Δεκέμβριο

Ανοιχτά τέσσερις Κυριακές, μία στις 30 Νοεμβρίου και τρεις μέσα στον Δεκέμβριο, θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Το μέτρο στοχεύει στη διευκόλυνση των καταναλωτών και στην ενίσχυση της αγοράς σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης για το λιανεμπόριο.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση στις εξής Κυριακές:

30 Νοεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες καθορίστηκαν σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους και εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της χριστουγεννιάτικης αγοράς.

Το πλαίσιο λειτουργίας για το 2026 θα οριστικοποιηθεί με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, ανάλογα με τον προγραμματισμό των εκπτώσεων και τις ανάγκες του εμπορίου.

