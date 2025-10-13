«17 χρόνια τον φρόντιζα. Δεν μπορώ άλλο», η ατάκα της μητέρας του ανήλικου στους υπαλλήλους του κέντρου φροντίδας στην Πάτρα

Πολλά τα σχόλια για τη συγκλονιστική περίπτωση γονέων στην Πάτρα, οι οποίοι παράτησαν τον 17χρονο γιο τους σε κέντρο ημερήσια φροντίδας και αρνήθηκαν να τον παραλάβουν.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (10.10.2025), ο πατέρας του 17χρονου τον άφησε στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας στην Πάτρα. Όταν η συνεδρία ολοκληρώθηκε, οι υπεύθυνοι του κέντρου τον κάλεσαν για να τον παραλάβει, ωστόσο εκείνος απάντησε «έχω δουλειές, δεν μπορώ να έρθω».

Οι υπάλληλοι του κέντρου προσέφυγαν στη μητέρα. Αν και οι γονείς του παιδιού είναι διαζευγμένοι με τις σχέσεις τους να είναι τεταμένες, πίστεψαν πως θα ανταποκριθεί. Και οι δύο γονείς φέρεται να αδιαφόρησαν ακόμη και για το που θα κοιμηθεί το βράδυ, θέτοντας τον ανήλικο σε κίνδυνο.

«17 χρόνια τον φρόντιζα. Δεν μπορώ άλλο», απάντησε η μητέρα, αφήνοντας έκπληκτους τους εργαζόμενους του κέντρου φροντίδας..

Ο ανήλικος, υπό τη συνεχή παρακολούθηση του κοινωνικού λειτουργού και του ψυχολόγου της δομής, παρέμεινε εκεί μέχρι να μεταφερθεί στην Ασφάλεια Πατρών και εν τέλει να τον παραλάβει η γιαγιά του.

Τελικά, το παιδί ευτυχώς δεν έμεινε στον δρόμο αφού τον παρέλαβε η γιαγιά του γύρω στις 10 το βράδυ, προκειμένου να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι.

Σε βάρος των δύο γονέων έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

