1ο ΓΕΛ Αιγίου: Πήρε τεχνογνωσία σε πρόγραμμα Erasmus

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ229 «Visual aids to make learning/teaching easier», διεξήχθη από 18 έως 25 Ιουνίου η 1η εκπαιδευτική συνάντηση στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας στο σχολείο «Profiled High School of Natural Sciences and Mathematics Acad, Nikola Obreshkov».

Στη συνάντηση μετείχαν εκ μέρους του 1ου Γενικού Λυκείου Αιγίου, δύο καθηγητές, ο Νικόλαος Διαμαντόπουλος και ο Ηλίας Σπανός, οι μαθήτριες Φωτεινή Χάιδου, Μαρία Μέργηγκα, Aννα-Νίκη Κρητικού, Ευθυμία Κολοκυθά και Χαραλαμπία Χριστοδουλοπούλου και συνάντησαν μαθητές και καθηγητές από την Σλοβακία, την Τσεχία, η οποία είναι και η συντονίστρια χώρα, και την οικοδέσποινα Βουλγαρία.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία πέντε (5) εκπαιδευτικών βίντεο διάρκειας 6-10 λεπτών από τους ίδιους τους μαθητές κάθε σχολείου για έννοιες που αφορούν επίκαιρα τεχνικά θέματα. Ο βασικός στόχος είναι για τους μεν μαθητές να εμβαθύνουν στις γνώσεις/δεξιότητες που απαιτούνται για την παραγωγή ενός ποιοτικού εκπαιδευτικού βίντεο (π.χ. χειρισμός της κάμερας, δημιουργία σεναρίου, soundtrack, τίτλοι, κινούμενα σχέδια, εφέ βίντεο, περικοπή, μέσα διανομής), για τους δε καθηγητές να διαμορφώσουν μια μεθοδολογία ως προς την διδασκαλία δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού video προς τους μαθητές τους και παράλληλα να αποκτήσουν μια βιβλιοθήκη χρηστικών βίντεο που θα τους διευκολύνουν να εξηγήσουν δύσκολες έννοιες του μαθήματός τους.

Οι μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Αιγίου προέβαλαν το εκπαιδευτικό βίντεο που είχαν ετοιμάσει με θέμα «Εισαγωγή στην 3D σχεδίαση με το λογισμικό Tinkercad», το οποίο μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει στην διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=6-oValydMoM.

Οι καθηγητές του 1ου ΓΕΛ Αιγίου απηύθυναν ευχαριστίες προς τον διευθυντή κ. Ηλία Ανδρέου που στηρίζει έμπρακτα ανάλογες δράσεις οι οποίες αναβαθμίζουν το ρόλο της εκπαίδευσης και δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να αποκομίσουν νέες εμπειρίες κάνοντας πράξη τη ρήση του Ερασμου «Η βασική ελπίδα ενός έθνους στηρίζεται στη σωστή εκπαίδευση της νεολαίας του».