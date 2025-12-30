2026  νέες προκλήσεις απαιτούν λύσεις από την ΕΕ

Η νέα χρονιά θα ξεκινήσει με πολλά προβλήματα που επιζητούν άμεση λύση για την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι ευρωεκλογές ήταν καθοριστικές για το μέλλον της Ευρώπης. Οι πολίτες δεν μπορούν να αντέξουν την ακρίβεια και στερνάζουν απο το βάρος των πολλών υποχρεώσεων τους.

Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας προκάλεσε πολλά προβλήματα στο εσωτερικό της ΕΕ και στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ.

Το Κυπριακό είναι ένα θέμα που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και υψηλή διπλωματία. Οι λαοί θέλουν την ανεξαρτησία τους και σε καμία περίπτωση ο περήφανος λαός της Κύπρου δε θα δεχτεί συμβιβασμούς και υποχωρήσεις.

Τα ανοιχτά μέτωπα στις πολεμικές συγκρούσεις κοστίζουν τρομερά και η ΕΕ αδυνατεί να τα χειριστεί.

Η Ελλάδα καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες και να απαιτήσει ευελιξία αποφάσεων και ομοφωνία. Η Τουρκία προκαλεί και απειλεί. Οι παραβιάσεις είναι πολλές.

Η ανάληψη της προεδρίας του συμβουλίου της ΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2026, από την Κύπρο καλείται να προωθήσει κομβικά ζητήματα για το μέλλον της ΕΕ.

Στρατηγική και εξωστρέφεια θα καθορίσουν το μέλλον της Κύπρου. Οι επιλογές του κ. Χριστοδουλίδη δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και η δημοτικότητα του είναι αρκετά χαμηλή.

Η εκτόξευση μιας χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επενδύσεις που προσελκύει η κάθε χώρα και τη καθιστά ελκυστική στα νέα κεφάλαια.

Στη πατρίδα μας δεν έχουμε αξιοποιήσει ακόμη, σε μεγάλο βαθμό, τη δυναμική αυτή. Οφείλουμε να λειτουργήσουμε με σύγχρονο management και να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας.Οι αγκυλώσεις του παρελθόντος να μη σταθούν εμπόδιο στα δεδομένα της «νέας εποχής.»

Οι επενδυτές βλέπουν με θετική οπτική την δυναμική της οικονομίας στην Ελλάδα και ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε ακόμη πιο ουσιαστικές κινήσεις. Η άσκηση της διπλωματίας έφερε αποτελέσματα και ενίσχυσε την εξωστρέφεια της χώρας μας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλείται το 2026, να προχωρήσει σε χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τους πολίτες της ΕΕ να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να ξεπεράσουν τα προβλήματα που έφερε η πανδημία και οι πόλεμοι.

Να δώσει λύσεις στην καθημερινότητα και να απεγκλωβιστεί από την ατελείωτη γραφειοκρατία.

Είναι η στιγμή των τολμηρών αποφάσεων. Το Ταμείο Ανάκαμψης προσφέρει την ευκαιρία για μεγάλες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα.

Η έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ οδηγεί σε εσφαλμένες πολιτικές πρωτοβουλίες.

Τα δεδομένα αλλάζουν και τα χρονοδιαγράμματα πιέζουν ασφυκτικά. Η ηγεσία της ΕΕ καλείται να πάρει ρεαλιστικές αποφάσεις που θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη της ΕΕ να οδηγήσουν τους λαούς τους σε σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Ο χρόνος είναι ελάχιστος και τα μέτωπα των διαπραγματεύσεων πάρα πολλά. Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών οφείλουν να αναδείξουν στο επόμενο τετράμηνο τις επιλογές των πολιτικών τους για το μέλλον.

Η οικονομική κρίση είναι παγκόσμια και δεν έχει τελειώσει. Οι ηγεσίες είναι αδύναμες και δε μπορούν να ανταποκριθούν στις υψηλές προκλήσεις που έχουν μπροστά τους.

Η Ευρώπη έχει μπροστά της μεγάλη ανηφόρα και οφείλει να δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα.

Η Ελλάδα να τρέξει τις μεταρρυθμίσεις και να παίξει ισχυρότερο ρόλο στο σκληρό πυρήνα της ευρωζώνης.

Το πρόβλημα των αγροτών-κτηνοτρόφων απαιτεί ρεαλισμό και αποφασιστικότητα. Ποιος φοβάται να προχωρήσει στην υλοποίηση του Μητρώου των αγροτών και του Κτηματολογίου;;

Ας τρέξει η κυβέρνηση με στόχο την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα.

Η νέα χρονιά προκαλεί και απαιτεί εγρήγορση και ταχύτητα. Οι τολμηρές πολιτικές με ανθρωποκεντρικό πρόσημο θα επιβραβευθούν.

Κων/νος Σ. Μαργαρίτης

Δημοσιογράφος

