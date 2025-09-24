205 χλμ/ώρα και live στα social: Οδηγός συνελήφθη στην Αθηνών–Κορίνθου
Έτρεχε με 205 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 80, ανέβαζε τα κατορθώματά του στα social και τελικά βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.
Στη σύλληψη ενός 36χρονου οδηγού προχώρησαν οι αρχές, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου. Ο άνδρας οδηγούσε το αυτοκίνητό του με ταχύτητα που έφτασε τα 205 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο όριο είναι μόλις 80 χλμ/ώρα.
Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που είχε αναρτήσει ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αστυνομικοί διερεύνησαν το υλικό, ταυτοποίησαν τον οδηγό και προχώρησαν στη σύλληψή του.
Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 36χρονος είχε ανεβάσει και δεύτερο βίντεο σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνεται να κινείται και πάλι με υπερβολική ταχύτητα, αυτή τη φορά μέσα σε κατοικημένη περιοχή.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News