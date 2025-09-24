205 χλμ/ώρα και live στα social: Οδηγός συνελήφθη στην Αθηνών–Κορίνθου

Στη σύλληψη ενός 36χρονου οδηγού προχώρησαν οι αρχές, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου. Ο άνδρας οδηγούσε το αυτοκίνητό του με ταχύτητα που έφτασε τα 205 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο όριο είναι μόλις 80 χλμ/ώρα.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που είχε αναρτήσει ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αστυνομικοί διερεύνησαν το υλικό, ταυτοποίησαν τον οδηγό και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 36χρονος είχε ανεβάσει και δεύτερο βίντεο σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνεται να κινείται και πάλι με υπερβολική ταχύτητα, αυτή τη φορά μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



