21 κιλά κάνναβης στη Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις 26χρονου και οδηγού ταξί – «Δεν ήξερα τίποτα» υποστηρίζει ο 32χρονος

Δύο άνδρες κατέληξαν στα χέρια της Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ύστερα από επιχείρηση που αποκάλυψε συνολικά πάνω από 21 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ένας 32χρονος οδηγός ταξί.

Η υπόθεση ήρθε στο φως το πρωί της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου 2025, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο ταξί που κινούνταν στην περιοχή του Λαγκαδά. Στο όχημα επέβαιναν ο 32χρονος οδηγός και ένας 26χρονος συνοδηγός. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, στην καμπίνα του ταξί βρέθηκαν 26 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 12 κιλών και 792 γραμμαρίων.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, όπου ο 26χρονος φέρεται να είχε διαμείνει. Στο δωμάτιο εντοπίστηκε χειραποσκευή που περιείχε άλλες 17 συσκευασίες κάνναβης, βάρους 8 κιλών και 469 γραμμαρίων.

Πηγές αναφέρουν ότι ο 26χρονος είχε μεταφέρει το φορτίο από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη με τρένο, ενώ στις αρχικές του καταθέσεις υποστήριξε ότι παρέλαβε τα ναρκωτικά από άγνωστο άτομο, λαμβάνοντας οδηγίες αποκλειστικά μέσω κινητού τηλεφώνου.

Από την πλευρά του, ο 32χρονος οδηγός ταξί δήλωσε ότι ο νεαρός επιβιβάστηκε ως απλός πελάτης και αρνήθηκε κάθε γνώση για την ύπαρξη των ναρκωτικών στο όχημα.

Σε βάρος του 26χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών – κατοχή, μεταφορά και αποθήκευση κατά συρροή. Ο 32χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία άμεσης συνέργειας στη μεταφορά. Και οι δύο παραμένουν υπό κράτηση και οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή.

