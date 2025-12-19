23 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα – Νέα δράση της Περιφέρειας

Σημαντική χρηματοδοτική «ανάσα» για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά και για ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων, δίνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενεργοποιώντας τρεις νέες προσκλήσεις συνολικού ύψους 23 εκατ. ευρώ.

23 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα - Νέα δράση της Περιφέρειας
19 Δεκ. 2025 12:40
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προχωρά σε μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία στήριξης της επιχειρηματικότητας, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, ενισχύονται με συνολικά 23 εκατ ευρώ μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς  και ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων, μέσω της δράσης με γενικό τίτλο “Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας”.

Πρόκειται για τρεις διαφορετικές κατηγορίες, γι αυτό και εκδοθήκαν αντίστοιχες  προσκλήσεις για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο 1.3: «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων (ΕΤΠΑ)» του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027». Οι δράσεις εστιάζουν στον τεχνολογικό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια, την προώθηση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται:

  • Μικρές Επενδύσεις με 18 εκατ. ευρώ, επιδότηση 50% και προϋπολογισμό ανά επένδυση από 5.000 € έως 40.000 €.
  • Μεσαίες Επενδύσεις με 3 εκατ ευρώ, επιδότηση 50% και προϋπολογισμό ανά επένδυση από 40.001 € έως 120.000 €.
  • Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων με 2 εκατ ευρώ, επιδότηση 50% και προϋπολογισμό ανά επένδυση από 5.000 € έως 10.000 €.

«Η στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι επένδυση στο μέλλον της Δυτικής Ελλάδας. Με τις νέες προσκλήσεις δίνουμε στις επιχειρήσεις ώθηση  για να εκσυγχρονιστούν, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Οι δράσεις αυτές δεν είναι απλώς χρηματοδοτήσεις. Είναι ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της εποχής αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Στόχος μας είναι μια Δυτική Ελλάδα που καινοτομεί και εξάγει αξία».

Οι αναλυτικές προσκλήσεις θα είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» www.dytikiellada.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης www.efepae.gr, www.diaxeiristiki.gr.

 Για την πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων θα λειτουργήσει στη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, γραφείο ενημέρωσης, (Μαιζώνος 122 & Γούναρη, Πάτρα, Τηλ: 2610622711, e-mail: efd@diaxeiristiki.gr , URL: www.diaxeiristiki.gr). Τυχόν ερωτήματα που θα διατυπώνονται εγγράφως, θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση efd@diaxeiristiki.gr και pep@diaxeiristiki.gr.

Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00 – 17:00).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:45 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Πάτρα: Γιορτές για παιδιά, θέατρο σκιών και προβολές ταινιών το τριήμερο 20–22 Δεκεμβρίου
12:40 Παναχαϊκή: Προχωρούν μεταγραφές, δεν φεύγει κανείς από τους βασικούς
12:40 23 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα – Νέα δράση της Περιφέρειας
12:35 Τραγωδία σε σάουνα στο Τόκιο: Ζευγάρι πέθανε παγιδευμένο από φωτιά με χαλασμένη πόρτα και ανενεργό συναγερμό
12:30 Αμαλιάδα: Σύλληψη άνδρα με εντολή προσωρινής κράτησης από τον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών
12:27 Αιτωλικό: Παρέσυρε πεζό και εγκατέλειψε το σημείο – Συνελήφθη ο οδηγός
12:24 Διέμενε σε παράπηγμα χωρίς νερό και αποχέτευση στη Γαστούνη – Σύλληψη για κίνδυνο δημόσιας υγείας
12:20 Αιτωλοακαρνανία: Τον έκλεψαν, κατέστρεψαν το σπίτι του και τον απείλησαν με βίντεο – Τρεις συλλήψεις στο Καινούργιο
12:17 Σίδνεϊ: 2,5 εκατ. δολάρια στον άνδρα που αφόπλισε τρομοκράτη στην παραλία Μποντάι, η αντίδρασή του
12:13 Μάγεψαν τα μουσικά σύνολα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών ΦΩΤΟ
12:05 Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό των Τεμπών
11:56 Βασίλης Σκουντής συζητώντας με την «Π»: «Σοκάρει η πλήρης αδιαφορία των κάτω των 40» ΒΙΝΤΕΟ
11:55 Σοβαρό περιστατικό bullying ανηλίκων στο Μεσολόγγι: Επίθεση, εξαναγκασμός και δημοσίευση βίντεο
11:50 Απόσυρση μετά τις αντιδράσεις: Ο Νίκος Παπαθανάσης παίρνει πίσω τη «νομοθετική βελτίωση» για έργα της ΓΓΑ
11:41 Με ενοικιαζόμενο όχημα “χτυπούσαν” στην Αιγιάλεια: Εξιχνιάστηκαν δύο ληστείες και μία κλοπή
11:32 Ετήσια συνέντευξη Πούτιν: «Η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο» – Αιχμές κατά της Ευρώπης και επίδειξη ισχύος από το μέτωπο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
11:21 Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ στο Kennedy Center
11:15 Χρηματιστήριο: Ήπια άνοδος με χαμηλό τζίρο
11:14 Πως έδρασε ο κρανοφορός ληστής με μαχαίρι στην Πάτρα
11:13 Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων στη Ρόδο: Ομάδα μαθητών επιτέθηκε σε 12χρονο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ