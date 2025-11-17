24ωρη απεργία στη Hellenic Train αύριο Τρίτη, τα αιτήματα

Ομόφωνη απόφαση των Σωματείων Εργαζομένων και Μηχανοδηγών

Τα σωματεία της Hellenic Train κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με 24ωρη πανελλαδική απεργία από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τρίτης 18 Νοεμβρίου, όπως γνωστοποιήθηκε μέσω εξωδίκου προς τη διοίκηση της εταιρείας. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια του Σωματείου Εργαζομένων Hellenic Train και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης.

Οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν την απεργία ως αναπόφευκτη, λόγω της επίμονης αδιαφορίας της εταιρείας στην αντιμετώπιση μακροχρόνιων ζητημάτων. Αναφέρουν ότι σε προηγούμενη στάση εργασίας, η διοίκηση απέφυγε τη συμμετοχή σε δημόσιο διάλογο ενώπιον του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Κύρια προβλήματα που επισημαίνονται περιλαμβάνουν συχνές καθυστερήσεις δρομολογίων, βλάβες στο τροχαίο υλικό, ελλιπής στελέχωση και υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα περιστατικά, όπως πλημμύρα στο μηχανοστάσιο Ρέντη και πτώση σοβάδων σε χώρο της Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζουν τις επικίνδυνες συνθήκες.

Τα σωματεία καταγγέλλουν έλλειψη συντήρησης υποδομών, υποστελέχωση σε βασικές ειδικότητες και εντατικοποίηση εργασίας με εξαντλητικά ωράρια, που επηρεάζουν την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των επιβατών. Επιπλέον, κάνουν λόγο για αδικαιολόγητες απολύσεις, μεταξύ των οποίων και ενός υπαλλήλου με 40ετή προϋπηρεσία, δημιουργώντας κλίμα εκφοβισμού.

Ζητήματα ανακύπτουν και στην υπηρεσία customer care, με παράπονα για ασταθή ωράρια και παρενοχλητική συμπεριφορά από στελέχη.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων είναι:

  • Άμεσες προσλήψεις για πλήρη κάλυψη υπηρεσιών.
  • Τήρηση ωραρίων και υγιεινών συνθηκών εργασίας.
  • Επισκευές και εκσυγχρονισμός μηχανοστασίων και εξοπλισμού.
  • Μέτρα κατά των καθυστερήσεων δρομολογίων.
  • Προστασία θέσεων εργασίας και τήρηση πειθαρχικών κανόνων.
  • Ανάκληση απολύσεων.
  • Βελτίωση υγιεινής στους σταθμούς.
  • Ολοκλήρωση υποδομιακών έργων και αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας.

Οι εργαζόμενοι καλούν τη διοίκηση σε ανοιχτό διάλογο μέσω ΟΜΕΔ και προειδοποιούν για περαιτέρω κινητοποιήσεις σε περίπτωση μη ανταπόκρισης. Θα διασφαλιστεί το προβλεπόμενο Προσωπικό Ασφαλείας και Ελάχιστη Εγγυημένη Υπηρεσία κατά την απεργία.

