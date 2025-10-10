24ωρη παναττική απεργία στις 14 Οκτωβρίου από ναυτεργάτες: Αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τη «13ωρη εργασία»

Σε 24ωρη παναττική απεργία προχωρούν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που – όπως υποστηρίζουν – «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 23:59, επηρεάζοντας τους απόπλους και κατάπλους πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΜΕΝ στις 9 Οκτωβρίου, με το σωματείο να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «καταργεί τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και την υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων». «Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με συμβάσεις “δύο ημερών”, ακόμη και ανήλικους. Δίνεται “ελεύθερη επιλογή” στο ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου και στην εξαφάνιση του ελεύθερου χρόνου», αναφέρει η ΠΕΜΕΝ.

Η οργάνωση καλεί όλα τα ναυτεργατικά σωματεία να συμμετάσχουν σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, ζητώντας «να αποσυρθεί το αντεργατικό νομοσχέδιο και να σταλεί μήνυμα αντίστασης απέναντι στην κατάργηση θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Από την πλευρά της, η ΠΕΝΕΝ κάνει λόγο για «συνέχεια των αντιδραστικών αλλαγών των τελευταίων 15 ετών», υποστηρίζοντας πως το νομοσχέδιο «καταργεί το 8ωρο, το 5ήμερο και το 40ωρο», ενώ οδηγεί «σε αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και της εκμετάλλευσης».

«Με το αντεργατικό αυτό ανοσιούργημα τίθενται σε αμφισβήτηση οι συλλογικές συμβάσεις, ξεχαρβαλώνεται το εργατικό δίκαιο και ενισχύεται η εργασιακή ανασφάλεια», σημειώνει το σωματείο.

Συμμετοχή και των ρυμουλκών

Στην κινητοποίηση θα λάβει μέρος και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ), στο πλαίσιο της απεργίας που προκήρυξε το Εργατικό Κέντρο Πειραιά.

Από τη συμμετοχή των ρυμουλκών αναμένεται να επηρεαστούν οι αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, δεξαμενόπλοιων και φορτηγών πλοίων, καθώς χωρίς αυτά δεν είναι δυνατοί οι ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Η ΠΕΠΡΝ κατηγορεί τις εργοδοτικές ενώσεις για «κωλυσιεργία στην ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας» και ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου, διεκδικώντας 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς.

