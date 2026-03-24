Μπακαλιάρος σε τιμή... χαβιάρι: Πόσο θα μας κοστίσει το τραπέζι της Εθνικής Επετείου

Το παραδοσιακό τραπέζι της 25ης Μαρτίου αναμένεται να είναι το ακριβότερο των τελευταίων ετών, καθώς η τιμή του μπακαλιάρου ακολουθεί το γενικευμένο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Οι καταναλωτές που θα επιλέξουν την ποιότητα του «γνήσιου» φιλέτου θα κληθούν να πληρώσουν έως και 27 ευρώ το κιλό, τιμή που προκαλεί έντονο προβληματισμό λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την εθνική εορτή.

Στη Βαρβάκειο, την «καρδιά» της λιανικής, η κίνηση είναι αυξημένη, ωστόσο οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ο παραδοσιακός παστός μπακαλιάρος με κόκκαλο πωλείται στα 21,80 €/κιλό, ενώ για όσους προτιμούν την ευκολία του φιλέτου, η τιμή σκαρφαλώνει στα 26,80 €/κιλό. Μια πιο προσιτή λύση στην κεντρική αγορά αποτελεί το Λινγκ, το οποίο ξεκινά από τα 16,80 €/κιλό, φτάνοντας τα 19,80 € για την εκδοχή του φιλέτου.

Στα σούπερ μάκρετ

Στον αντίποδα, τα σούπερ μάκρετ επιχειρούν να συγκρατήσουν το κόστος προσφέροντας διαφορετικές ποικιλίες και προελεύσεις, οι οποίες όμως συχνά διαφέρουν σε γεύση και υφή από τον κλασικό υγράλατο:

Οικονομικές επιλογές: Ο παστός Νορβηγίας κυμαίνεται μεταξύ 12,50 και 13 €/κιλό , ενώ το κατεψυγμένο ή ξαλμυρισμένο φιλέτο Ισλανδίας αποτελεί τη φθηνότερη λύση στα 10 €/κιλό .

Ενδιάμεσες λύσεις: Το φιλέτο από τις Νήσους Φερόε πωλείται προς 18 €/κιλό, ενώ ο ελαφρώς αλατισμένος μπακαλιάρος εισαγωγής (cod) βρίσκεται κοντά στα 14 €.

Οι ειδικοί της αγοράς συμβουλεύουν τους καταναλωτές να προσέχουν ιδιαίτερα την προέλευση και το είδος του ψαριού, καθώς οι ονομασίες συχνά μπερδεύουν. Παρά την υψηλή τιμή, ο «Gadhus Morhua» παραμένει η πρώτη επιλογή για τους λάτρεις της παράδοσης, παρά το γεγονός ότι φέτος η σκορδαλιά θα συνοδεύεται από έναν… «αλμυρό» λογαριασμό.

