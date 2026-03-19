25η Μαρτίου 2026: Πώς αμείβεται η υποχρεωτική αργία για τους εργαζόμενους

Η 25η Μαρτίου είναι υποχρεωτική αργία και η αμοιβή των εργαζομένων διαμορφώνεται ανάλογα με το αν η επιχείρηση παραμένει κλειστή ή λειτουργεί νόμιμα εκείνη την ημέρα.

19 Μαρ. 2026 15:56
Pelop News

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αμοιβής της 25ης Μαρτίου 2026 δίνει η ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (ΚΕΠΕΑ), υπενθυμίζοντας τι ισχύει για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα σε περίπτωση εργασίας ή μη απασχόλησης κατά την υποχρεωτική αργία. Η φετινή 25η Μαρτίου πέφτει Τετάρτη και, ως υποχρεωτική αργία, συνοδεύεται από συγκεκριμένους κανόνες ως προς τις αποδοχές και τις προσαυξήσεις.

Τι ισχύει όταν η επιχείρηση δεν λειτουργεί

Στις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους χωρίς προσαύξηση. Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα λάβουν κανονικά τον μισθό τους, χωρίς επιπλέον καταβολή για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Τι προβλέπεται για όσους εργαστούν

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν την 25η Μαρτίου δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή, η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος των αποδοχών τους.

Αν ο εργαζόμενος αμείβεται με ημερομίσθιο, δικαιούται το συνηθισμένο ημερομίσθιό του και επιπλέον προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες εργαστεί.

Αν αμείβεται με μηνιαίο μισθό, τότε ισχύουν δύο περιπτώσεις. Στις επιχειρήσεις που συνήθως παραμένουν κλειστές τις Κυριακές και τις αργίες αλλά θα λειτουργήσουν εκτάκτως στις 25 Μαρτίου, ο εργαζόμενος δικαιούται το 1/25 του μηνιαίου μισθού του και επιπλέον προσαύξηση 75% για τις ώρες απασχόλησης. Αντίθετα, στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες, οφείλεται μόνο η προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου ημερομισθίου για τις ώρες εργασίας.

Ρεπό, υπερωρίες και άδεια

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ακόμη ότι δεν επιτρέπεται να συμψηφιστεί ημέρα υποχρεωτικής αργίας με οφειλόμενο ρεπό. Παράλληλα, αν η απασχόληση την 25η Μαρτίου υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως, τότε πέρα από την προσαύξηση της αργίας ο εργαζόμενος δικαιούται και την αντίστοιχη αμοιβή για υπερεργασία ή υπερωρία.

Επιπλέον, το ημερομίσθιο της 25ης Μαρτίου δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς όμως η ημέρα αυτή να υπολογίζεται στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους. Η Συνομοσπονδία υπογραμμίζει επίσης ότι, όπου υπάρχουν ευνοϊκότεροι όροι από συλλογικές συμβάσεις, κανονισμούς εργασίας, επιχειρησιακή πρακτική ή έθιμο, αυτοί υπερισχύουν.

