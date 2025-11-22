2,75 δισ. ευρώ από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα λάβουν χρήματα από 24 έως 28 Νοεμβρίου

Μια από τις μεγαλύτερες καταβολές του έτους θα πραγματοποιηθεί από 24 έως 28 Νοεμβρίου, με e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ να διοχετεύουν συνολικά 2.755.486.523,97 ευρώ σε 5.547.310 δικαιούχους. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου, ενώ ακολουθούν επιδόματα, επιστροφές εισφορών και πληρωμές προγραμμάτων απασχόλησης.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ θα αποδώσει συνολικά πάνω από 2,7 δισ. ευρώ σε συντάξεις, επιδόματα και επιστροφές εισφορών:

Συντάξεις Δεκεμβρίου:

– Στις 25 και 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.365.278.153,95 ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

– Στις 28 Νοεμβρίου, η προκαταβολή συντάξεων Δεκεμβρίου θα αποδοθεί σε 8.600 δικαιούχους, με συνολικό ποσό 3.200.000 ευρώ.

Επιστροφές εισφορών:

– Στις 24 Νοεμβρίου, θα επιστραφούν 2.307.620,02 ευρώ σε 663 δικαιούχους μισθωτούς.

– Στις 28 Νοεμβρίου, θα αποδοθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.300 μη μισθωτούς.

Επίδομα των 250 ευρώ:

– Στις 28 Νοεμβρίου, 310.317.750 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.241.271 συνταξιούχους.

Εφάπαξ:

– Από 24 έως 28 Νοεμβρίου, θα δοθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους κατόπιν έκδοσης αποφάσεων.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει συνολικά 52.883.000 ευρώ σε επιδόματα και προγράμματα:

– 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά βοηθήματα.

– 14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

– 19.000.000 ευρώ σε 18.000 ωφελούμενους προγραμμάτων απασχόλησης.

– 1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.

– 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



