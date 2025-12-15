«30 Χρόνια Χαμόγελο»: Χριστουγεννιάτικο Bazaar στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα

Από 16 έως 22 Δεκεμβρίου – Για να μη λείψουν τα Χριστούγεννα από κανένα παιδί

15 Δεκ. 2025 14:25
Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αγάπης και φροντίδας, ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο Bazaar στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα, από την Τρίτη 16 έως και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Το φετινό Bazaar εντάσσεται στον επετειακό εορτασμό των 30 χρόνων δράσης του Οργανισμού, που όλα αυτά τα χρόνια στέκεται δίπλα σε παιδιά και οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας στήριξη, ασφάλεια και ελπίδα.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να βρουν μοναδικά χριστουγεννιάτικα δώρα, στολίδια και χειροποίητες δημιουργίες από τους εθελοντές του «Χαμόγελου του Παιδιού». Κάθε αγορά αποτελεί μια πράξη αγάπης, καθώς τα έσοδα στηρίζουν παιδιά που φιλοξενούνται στα Σπίτια του Οργανισμού, παιδιά που υποστηρίζονται στα Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας, καθώς και οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Παράλληλα, το Bazaar αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ξεχωριστά δώρα για Secret Santa, προσφέροντας χαρά στους αγαπημένους τους και συμβάλλοντας ώστε κανένα παιδί να μη στερηθεί τη ζεστασιά των γιορτών.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας

  • 16 Δεκεμβρίου: 15:00 – 21:00

  • 17, 18 & 19 Δεκεμβρίου: 11:30 – 21:00

  • 20 & 21 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

  • 22 Δεκεμβρίου: 10:00 – 14:00

«Κάθε αγκαλιά, κάθε παιχνίδι, κάθε ζεστό γεύμα και κάθε χαμόγελο κάνουν τον κόσμο λίγο πιο φωτεινό», τονίζει ο Οργανισμός, καλώντας μικρούς και μεγάλους να στηρίξουν τη δράση.

Κάθε επίσκεψη μετράει. Κάθε αγορά έχει αξία. Κάθε χαμόγελο κάνει τη διαφορά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
