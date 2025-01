39ο Δημοτικό Σχολείο – Άνω Σούλι Πατρών: Δίδαξαν πρωτότυπα – Κέρδισε το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών

Το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2021-2022» απονεμήθηκε στο 39ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Ανω Σούλι), για την υλοποίηση του σχεδίου «Games for Active Learning – Superheroes of our World» και για τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών που εφαρμόζει.

Το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ύστερα από αξιολόγηση καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα, βαθμολόγησε με άριστα το σχέδιο που υλοποίησε το Σχολείο.

Το 39ο Δημοτικό Ανω Σουλίου συμμετείχε στην πρόσκληση του ΙΚΥ με τη δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης. Το γλωσσικό αυτό σχέδιο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας εικονικής κινητικότητας και είχε στόχο την επικοινωνία, τη συνεργασία και την ενεργητική μάθηση με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων.

Οι μαθητές, με λίγα λόγια, έπρεπε να επικοινωνήσουν στα αγγλικά με τους μαθητές των συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών σχολείων για να αναζητήσουν τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου μας, να βρουν πιθανές λύσεις ακόμα και αν αυτές απαιτούν υπερδυνάμεις, σωματικές και πνευματικές, και να τις αποτυπώσουν σε μια ιστορία με τη μορφή ψηφιακού βιβλίου. Το σχέδιο ήταν η ψηφιακή αφήγηση με τρόπο γραπτό και προφορικό. Η διδασκόμενη γλώσσα ήταν η αγγλική αλλά σε πολλά βιβλία υπήρξε φωνητική αφήγηση και στις μητρικές γλώσσες των μαθητών (Ελληνικά, Γερμανικά, ρουμανικά, Ιταλικά) ώστε οι ιστορίες να είναι προσιτές και σε μαθητές που δεν γνωρίζουν Αγγλικά ή έχουν χαμηλό επίπεδο γλωσσομάθειας.

Δημιουργήθηκαν 26 ψηφιακά βιβλία με εικονογράφηση και αφήγηση από τους μαθητές χρησιμοποιώντας το ψηφιακό εργαλείο Bookcreator.

Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών είναι μία διάκριση που απονέμεται σε φορείς και μεμονωμένα άτομα που επιτυγχάνουν να αναπτύξουν εργαλεία και να εφαρμόσουν μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές και να υιοθετηθούν σε γλωσσικά περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτά που αναπτύχθηκαν.

Η διάκριση αναδεικνύει τις καλές πρακτικές διδασκαλίας και εκμάθησης που υλοποιήθηκαν στο Σχολείο.

