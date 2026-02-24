4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: Απώλειες 2 εκατ. στρατιωτών, ερείπια σε πόλεις, αδιέξοδο στις συνομιλίες

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που ξεκίνησε με την πλήρη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου 2022, εισέρχεται σήμερα στο πέμπτο έτος του. Πρόκειται για την πιο αιματηρή και καταστροφική σύγκρουση σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τεράστιες ανθρώπινες απώλειες, εκτεταμένες καταστροφές υποδομών και ελάχιστη πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες.

Ανθρώπινες απώλειες

Ο απολογισμός παραμένει ασαφής λόγω δυσκολιών πρόσβασης σε κατεχόμενες περιοχές και ελλιπούς επίσημης ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έως τα τέλη του 2025 έχουν επιβεβαιωθεί περίπου 15.000-16.000 νεκροί άμαχοι και πάνω από 40.000 τραυματίες στην Ουκρανία, με τον πραγματικό αριθμό να εκτιμάται σημαντικά υψηλότερος.

Οι στρατιωτικές απώλειες είναι πολύ μεγαλύτερες. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε τον Φεβρουάριο 2026 ότι έχουν σκοτωθεί 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες, αριθμός που θεωρείται υποτιμημένος λόγω αγνοουμένων. Το Center for Strategic and International Studies (CSIS) εκτιμά ότι οι ουκρανικές απώλειες (νεκροί, τραυματίες, αγνοούμενοι) φτάνουν τις 500.000-600.000, με 100.000-140.000 νεκρούς έως τα τέλη του 2025.

Για τη Ρωσία, εκτιμήσεις από ανοιχτές πηγές (BBC/Mediazona) δείχνουν πάνω από 177.000 νεκρούς, ενώ το CSIS υπολογίζει συνολικές απώλειες 1,2 εκατομμυρίων (περίπου 275.000-325.000 νεκροί) έως Δεκέμβριο 2025, με ρυθμό περίπου 35.000 μηνιαίως το 2025. Συνολικά, οι απώλειες και των δύο πλευρών μπορεί να φτάνουν τα 1,8-2 εκατομμύρια έως την άνοιξη του 2026.

Περίπου 6 εκατομμύρια Ουκρανοί παραμένουν πρόσφυγες στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Καταστροφές και οικονομικές συνέπειες

Η σύγκρουση έχει ισοπεδώσει πόλεις όπως η Μπαχμούτ, Τορέτσκ και Βοφτσάνσκ, ενώ οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές άφησαν εκατομμύρια χωρίς ρεύμα και θέρμανση. Περίπου 20% του ουκρανικού εδάφους είναι μολυσμένο με νάρκες.

Η τελευταία εκτίμηση (Φεβρουάριος 2026) από Παγκόσμια Τράπεζα, ΕΕ, ΟΗΕ και ουκρανική κυβέρνηση ανεβάζει το κόστος ανοικοδόμησης σε 588 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 500+ δισ. ευρώ) για την επόμενη δεκαετία, αύξηση 12% από προηγούμενη εκτίμηση, λόγω νέων ζημιών σε ενέργεια, στέγαση και μεταφορές.

Η ουκρανική οικονομία έχει χάσει περίπου 1/3 του ΑΕΠ από το 2022, ενώ η ρωσική αντέχει τις κυρώσεις μέσω παράλληλων αγορών και στρατιωτικών παραγγελιών, αλλά δείχνει σημάδια κόπωσης (έλλειψη εργατικού δυναμικού, πληθωρισμός, ελλείμματα).

Κατάσταση στο μέτωπο

Η σύγκρουση έχει μετατραπεί σε πόλεμο φθοράς με αργές προωθήσεις και κυρίαρχο ρόλο drones. Η Ρωσία ελέγχει περίπου 20% του ουκρανικού εδάφους (συμπεριλαμβανομένων προ-2022 κατεχόμενων). Στο Ντονμπάς, κατέχει σχεδόν όλο το Λουχάνσκ και περίπου 83% του Ντονέτσκ. Στις νότιες περιοχές ελέγχει τμήματα Χερσώνας και Ζαπορίζια, ενώ μικρές περιοχές σε Σούμι, Χάρκοβο και Ντνιπροπετρόφσκ.

Πρόσφατα, η Ουκρανία έχει προχωρήσει σε αντεπιθέσεις στο νότο (π.χ. απελευθέρωση οικισμών κοντά σε Huliaipole και Ternuvate), ανακτώντας περιοχές, ενώ η Ρωσία συνεχίζει αργές προελάσεις στο ανατολικό μέτωπο.

Διπλωματία και διαπραγματεύσεις

Από το 2025 διεξάγονται συνομιλίες (Κωνσταντινούπολη, Αμπού Ντάμπι, Γενεύη) υπό πίεση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. Κύριο εμπόδιο το εδαφικό: Η Ρωσία απαιτεί αναγνώριση κατεχόμενων περιοχών, η Ουκρανία αρνείται και ζητά άμεση κατάπαυση πυρός. Οι συζητήσεις συνεχίζονται, αλλά η Μόσχα αρνείται εκεχειρία χωρίς «βιώσιμη» συμφωνία. Ο Τραμπ έχει θέσει προθεσμίες (π.χ. Ιούνιος), αλλά το αδιέξοδο παραμένει, με αμοιβαίες κατηγορίες για καθυστερήσεις.

Οικονομική βοήθεια και σύμμαχοι

Η Ευρώπη έχει γίνει ο κύριος χορηγός: 201 δισ. ευρώ ήδη δοθείσα βοήθεια + 178 δισ. προγραμματισμένα (Kiel Institute). Το 2025 η ευρωπαϊκή στρατιωτική βοήθεια αυξήθηκε 67% και η μη στρατιωτική 59%, καλύπτοντας την απόσυρση των ΗΠΑ (που είχαν δώσει 115 δισ. δολάρια έως τώρα).

Η Ουκρανία έχει λάβει περίπου 900 άρματα, 1.200 τεθωρακισμένα, 850 πυροβόλα, 85 αντιαεροπορικά και μαχητικά. Η Ρωσία λαμβάνει πυρομαχικά/στρατιώτες από Β. Κορέα, drones/πυραύλους από Ιράν και υποστήριξη από Κίνα για παράκαμψη κυρώσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



