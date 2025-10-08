4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» : Δια ζώσης οι 250 έξτρα τελευταίες εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής

4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» : Δια ζώσης οι 250 έξτρα τελευταίες εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής
08 Οκτ. 2025 17:26
Pelop News

Η Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Πάτρας «Φάνης
Τσιμιγκάτος» αναγνωρίζοντας το τεράστιο ενδιαφέρον του κόσμου για τον
Αγώνα αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα για 250 έξτρα τελευταίες
εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι
εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής έχουν «κλειδώσει» από το Σάββατο 4
Οκτωβρίου.

Όμως οι 250 έξτρα τελευταίες εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν
αποκλειστικά διά ζώσης παράλληλα, με την παράδοση των αριθμών και λοιπού
εξοπλισμού για τον Αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό αθλητικό
κέντρο Λαδόπουλου (τέρμα Ηλέκτρας) την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου
12.00-21.00 και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 09.00-12.00.

Αυτές οι 250 έξτρα τελευταίες εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής θα
διατίθενται μέχρι να εξαντληθούν και αφορούν στον Ημιμαραθώνιο και το
αγώνισμα των 5.000 μ.

Ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» έχει
προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 και διοργανώνεται από
τον Δήμο Πατρέων σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος».

Συνδιοργανωτές του Αγώνα είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο ΑΓΣ
Άτλας, ενώ διοργανώνεται υπό τη αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και του
ΣΕΓΑΣ. Μεγάλος χορηγός είναι ο Coffee Island, silver sponsor η Ολυμπία
Οδός, υποστηρικτές ο ΟΛΠΑ και η ΠΕΔ και χορηγοί οι ΛΟΥΞ, Dole (
μπανάνες), Saucony, Euronuts (Ηλίας Μπακάλης/Ξηροί Καρποί), Olympian
Spirit (Οικονομόπουλος Βασίλης, ηλεκτρολύτες, ενεργειακά Gel), Trigas
Nephros, Trigas Health.
