4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Παράταση στις δηλώσεις συμμετοχής έως τις 4 Οκτωβρίου

Μεγάλο το ενδιαφέρον, τρεις οι κατηγορίες

29 Σεπ. 2025 17:11
Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για τον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας
«Φάνης Τσιμιγκάτος», που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το Σάββατο
11 Οκτωβρίου 2025.
Μάλιστα επειδή υπήρχαν πολλά αιτήματα αποφασίστηκε να δοθεί παράταση
στις δηλώσεις συμμετοχής-έγγραφές έως τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 4
Οκτωβρίου.

Όλοι όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε
τριών ειδών εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής. Αναλυτικά:

1.Ατομική εγγραφή για μεμονωμένα ενήλικα άτομα

2. Ατομική εγγραφή ανηλίκων

Για συμμετάσχει ανήλικος δρομέας, που έχει κάνει ατομική εγγραφή πρέπει
να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του ότι συναινεί να λάβει
μέρος στον Αγώνα, η οποία να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του καθώς και
ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας του
συμμετέχοντα.

3. Ομαδική εγγραφή

Ομαδική εγγραφή μπορούν να κάνουν άτομα που συγκροτούν ομάδα 8
τουλάχιστον ατόμων μικτά στα αγωνίσματα 5.000 μ. και Ημιμαραθωνίου,
ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας και ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε κάποια
συλλογικότητα, οργανισμό, δημόσια υπηρεσία, εταιρεία κ.ο.κ., με μόνη
προϋπόθεση την επιθυμία να συμμετάσχουν σαν ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομαδικές εγγραφές μπορείτε
να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6947831390 (Γιώργος Παπανδρεόπουλος,
διευθυντής του Αγώνα).
Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες ξεκίνησαν και
συνεχίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://raceid.com/el/races/13932/about

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ημιμαραθώνιος 21.097 μέτρα. (γεννηθέντες 2007 και νωρίτερα).

Αγώνας δρόμου 5.000 μέτρα (γεννηθέντες 2013 και νωρίτερα).
Αγώνας δρόμου 1.000 μέτρα για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού (2014-2016)
και ΑμεΑ.
