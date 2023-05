5 τρόποι για να προετοιμάσεις το σπίτι σου για το καλοκαίρι

Μία ημέρα είναι αρκετή, για να προετοιμάσεις το σπίτι σου για το φετινό καλοκαίρι.

Χωρίς να το καταλάβουμε καλά-καλά, η άνοιξη σχεδόν έχει κάνει τον κύκλο της και είμαστε έτοιμες να μπούμε σε πιο ζεστές ημέρες και νύχτες, επομένως αντίστοιχα ήρθε η ώρα να προετοιμάσουμε το σπίτι μας για αυτή την αλλαγή.

Μπορεί να μην είσαι ακόμα σε διάθεση, αλλά τρώγοντας έρχεται η όρεξη και με ορισμένα βασικά tips, θα χρειαστείς μόλις μία ημέρα, για να κάνεις τουλάχιστον τα βασικά που θα δώσουν «σήμα εκκίνησης» για το φετινό καλοκαίρι, τουλάχιστον όσον αφορά στο χωροταξικό κομμάτι του σπιτιού σου.

Πώς θα προετοιμάσεις το σπίτι σου για το καλοκαίρι;

Εάν δεν είσαι και τόσο σε mood καθαρίσματος, οργάνωσης και διακόσμησης, σκέψου τι τεράστιο boost θα είναι για τη διάθεσή σου αυτές οι μικρές και πιο μεγάλες αλλαγές.

Είναι σημαντικό ο χώρος που κινούμαστε και ζούμε σε καθημερινή βάση, να είναι πηγή ικανοποίησης και συναισθηματικής ανακούφισης, καθώς είναι εκείνο ακριβώς το σημείο του πλανήτη που μπορεί να λειτουργήσει ως το πρακτικό «happy place» μας.

Είτε έχεις το δικό σου σπίτι είτε νοικιάζεις ένα διαμέρισμα είτε το μοιράζεσαι με κάποιον άλλον, αυτά τα απλά hacks θα φέρουν το καλοκαίρι στην πόρτα σου.

1. Προετοίμασε τα καλοκαιρινά σου έπιπλα

Εάν έχεις κήπο ή μπαλκόνι, αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να φροντίσεις λίγο παραπάνω τα έπιπλα που χρησιμοποιείς κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Βγάλε τα από την αποθήκη ή όπου αλλού τα έχεις καταχωνιάσει, για να τα προστατεύσεις τους προηγούμενους μήνες ή εάν απλά κάθονται στον εξωτερικό σου χώρο, φρόντισέ τα λίγο παραπάνω ή ανανέωσέ τα σε περίπτωση που έχουν φθαρεί πέραν οποιασδήποτε επιδιόρθωσης.

Με τόσο απρόβλεπτο καιρό, ποτέ δε ξέρεις πότε θα έρθει η ώρα που για πρώτη φορά θα απολαύσεις ένα ποτήρι κρασί στο μπαλκόνι σου, οπότε θες να είναι όλα έτοιμα για την μεγάλη πρώτη του καλοκαιριού.

2. Φέρε άρωμα καλοκαιριού

Συνήθως το καλοκαίρι είναι μία busy εποχή που μπορεί και να μην είσαι αρκετές ώρες σπίτι, οπότε θες εκείνες τις στιγμές που θα βρίσκεσαι στον χώρο σου, να νιώθεις το καλοκαίρι σε όλη την ατμόσφαιρα.

Άλλαξε τα κεριά, τα diffusers και ό,τι άλλο είχες κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών και επίλεξε αρώματα πιο ανάλαφρα και καλοκαιρινά, όπως εσπεριδοειδή, σανδαλόξυλο, με νότες από φρεσκοκομμένο γρασίδι και θάλασσα.

Θα δημιουργήσεις έτσι, μία πραγματική καλοκαιρινή όαση.

3. Βάλε στην άκρη κουβέρτες και χνουδωτά μαξιλάρια

Όλες αγαπάμε αυτό το χουχούλιασμα στον καναπέ μας, όμως το καλοκαίρι δεν ενδείκνυται ακριβώς για αυτού του είδους τη δραστηριότητα, με χοντρά υφάσματα και υφές που θα ανεβάζουν χωρίς λόγο τη θερμοκρασία κάθε φορά που θα ξαπλώνεις στον καναπέ σου.

Βάλε στην άκρη κουβέρτες και μαξιλάρια με «βαριά» υφάσματα και αντικατέστησέ τα πιο ελαφριές υφές, από λινό ή βαμβάκι για παράδειγμα.

4. Καθάρισε τζάμια, περβάζια, μπαλκονόπορτες, προετοίμασε το A/C

Λογικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα μπαινοβγαίνεις διαρκώς από το εσωτερικό του σπιτιού στον κήπο ή το μπαλκόνι σου, οπότε τζάμια, μπαλκονόπορτες, περβάζια, παραθυρόφυλλα θέλουν μία έξτρα προσοχή και επιμέλεια.

Καθάρισέ τα και φυσικά, μην ξεχάσεις να κάνεις συντήρηση στο κλιματιστικό σου, ώστε να είσαι σίγουρη πως θα είσαι πανέτοιμη, για πιο δροσερές συνθήκες όταν οι θερμοκρασίες ανέβουν απότομα.

5. Οργάνωσε ντουλάπες και παπουτσοθήκη

Η πιο βαριά «δουλειά» τέτοια εποχή, αντικειμενικά είναι το μάζεμα των χαλιών, αλλά την ίδια προσοχή πρέπει να δείξεις και στις ντουλάπες σου, αφού σιγά-σιγά θα γίνει η «αλλαγή φρουράς» ανάμεσα στη χειμερινή και καλοκαιρινή σου γκαρνταρόμπα.

Δες εδώ μερικά βασικά μυστικά για το spring cleaning της ντουλάπας σου και φυσικά, προετοίμασε και την παπουτσοθήκη σου, γιατί θα χρειαστείς πέδιλα πριν καν το καταλάβεις.

Ό,τι δεν έχει θέση πια ανάμεσα στις υπόλοιπες επιλογές σου, μπορείς πάντα να το δωρίσεις, εκτός εάν είναι σε πολύ κακή κατάσταση, οπότε εκεί καλό είναι απλώς να πεις «bye-bye».

Extra tips: Κάνε ένα «γερό» ξεκαθάρισμα στο ψυγείο και τα ντουλάπια σου, προετοίμασε όλα τα εντομοαπωθητικά, ρίξε μία ματιά στα beauty essentials και φυσικά, by the way, μην ξεχάσεις να έχεις σε περίοπτη θέση για καθημερινή χρήση, το αντηλιακό προσώπου!

