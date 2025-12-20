«6-7»: Όταν μια “μη λέξη” γίνεται λέξη της χρονιάς και εξηγεί το ίντερνετ του 2025

Σε μια επιλογή που ξάφνιασε ακόμη και τους ίδιους τους λεξικογράφους, το Dictionary.com ανακοίνωσε ότι η «λέξη της χρονιάς» για το 2025 είναι το “6-7” — ένας όρος που στην πραγματικότητα δεν είναι λέξη και δεν διαθέτει ξεκάθαρο νόημα.

Το “6-7” (προφέρεται six-seven και όχι «εξήντα επτά») έγινε viral μέσα από τα social media, κυρίως στο TikTok, και διαδόθηκε ραγδαία ανάμεσα στη Generation Alpha, τη γενιά που μεγάλωσε εξολοκλήρου μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Η φράση εμφανίζεται σε σύντομα βίντεο, memes και σχολικά περιβάλλοντα, συνήθως συνοδευόμενη από μια χαρακτηριστική κίνηση των χεριών, σαν κάποιος να «ζυγίζει» κάτι.

Σύμφωνα με το Dictionary.com, η επιλογή ενός όρου χωρίς σαφή σημασία δεν είναι τυχαία. Αντιθέτως, αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη εξέλιξη της γλώσσας στην εποχή των trends, όπου η χρήση και η διάδοση προηγούνται του νοήματος. Το “6-7” δεν επιλέχθηκε επειδή «σημαίνει κάτι», αλλά επειδή χρησιμοποιήθηκε μαζικά και επηρέασε τον τρόπο που επικοινωνούν οι νεότερες ηλικίες.

Τι σημαίνει τελικά το “6-7”;

Η απάντηση είναι απλή: δεν υπάρχει μία. Οι γλωσσολόγοι το περιγράφουν ως έναν αδόκιμο, χιουμοριστικό όρο, ένα είδος inside joke που λειτουργεί περισσότερο ως σύμβολο συμμετοχής σε μια κοινότητα παρά ως λέξη με συγκεκριμένο ορισμό.

Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται για να εκφράσει κάτι «ενδιάμεσο» — ούτε ναι ούτε όχι, κάτι σαν «έτσι κι έτσι». Σε άλλες, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα· απλώς λέγεται επειδή… λέγεται. Και αυτό ακριβώς είναι το νόημά του.

Η έκφραση συνδέθηκε και με την pop κουλτούρα. Πολλοί εντοπίζουν την προέλευσή της στο τραγούδι “Doot Doot (6-7)” του Skrilla, ενώ το meme εκτοξεύτηκε μέσα από edits με αθλητικά στιγμιότυπα, όπως αυτά του LaMelo Ball, αλλά και από αναφορές σε σειρές όπως το South Park.

Αρθρογράφοι σε διεθνή μέσα χαρακτήρισαν το “6-7” ως «brainrot slang» ή ακόμη και «ψηφιακό μηδενισμό», αναγνωρίζοντας όμως ότι περιγράφει απόλυτα την εποχή του TikTok: μια εποχή όπου ένα meme μπορεί να γίνει παγκόσμιο σε λίγες ημέρες, χωρίς να χρειάζεται εξήγηση.

Ενδεικτικό της απήχησής του είναι ότι οι αναζητήσεις για τον όρο αυξήθηκαν έξι φορές από τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα δεδομένα που χρησιμοποίησε το Dictionary.com.

Μπορεί να μην είναι λέξη με την κλασική έννοια, όμως το “6-7” έγινε λέξη της χρονιάς γιατί αποτυπώνει κάτι βαθύτερο: μια ψηφιακή κουλτούρα όπου η κοινή εμπειρία, το χιούμορ και η συμμετοχή σε ένα trend μετρούν περισσότερο από το ίδιο το νόημα.

