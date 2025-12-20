«6-7»: Όταν μια “μη λέξη” γίνεται λέξη της χρονιάς και εξηγεί το ίντερνετ του 2025

Δεν έχει ορισμό, δεν έχει σαφές νόημα και όμως κυριάρχησε. Το “6-7” αναδείχθηκε λέξη της χρονιάς για το 2025, αποτυπώνοντας όσο λίγα τον τρόπο που η ψηφιακή κουλτούρα διαμορφώνει πλέον τη γλώσσα.

«6-7»: Όταν μια “μη λέξη” γίνεται λέξη της χρονιάς και εξηγεί το ίντερνετ του 2025
20 Δεκ. 2025 14:00
Pelop News

Σε μια επιλογή που ξάφνιασε ακόμη και τους ίδιους τους λεξικογράφους, το Dictionary.com ανακοίνωσε ότι η «λέξη της χρονιάς» για το 2025 είναι το “6-7” — ένας όρος που στην πραγματικότητα δεν είναι λέξη και δεν διαθέτει ξεκάθαρο νόημα.

Το “6-7” (προφέρεται six-seven και όχι «εξήντα επτά») έγινε viral μέσα από τα social media, κυρίως στο TikTok, και διαδόθηκε ραγδαία ανάμεσα στη Generation Alpha, τη γενιά που μεγάλωσε εξολοκλήρου μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Η φράση εμφανίζεται σε σύντομα βίντεο, memes και σχολικά περιβάλλοντα, συνήθως συνοδευόμενη από μια χαρακτηριστική κίνηση των χεριών, σαν κάποιος να «ζυγίζει» κάτι.

Σύμφωνα με το Dictionary.com, η επιλογή ενός όρου χωρίς σαφή σημασία δεν είναι τυχαία. Αντιθέτως, αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη εξέλιξη της γλώσσας στην εποχή των trends, όπου η χρήση και η διάδοση προηγούνται του νοήματος. Το “6-7” δεν επιλέχθηκε επειδή «σημαίνει κάτι», αλλά επειδή χρησιμοποιήθηκε μαζικά και επηρέασε τον τρόπο που επικοινωνούν οι νεότερες ηλικίες.

Τι σημαίνει τελικά το “6-7”;

Η απάντηση είναι απλή: δεν υπάρχει μία. Οι γλωσσολόγοι το περιγράφουν ως έναν αδόκιμο, χιουμοριστικό όρο, ένα είδος inside joke που λειτουργεί περισσότερο ως σύμβολο συμμετοχής σε μια κοινότητα παρά ως λέξη με συγκεκριμένο ορισμό.

Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται για να εκφράσει κάτι «ενδιάμεσο» — ούτε ναι ούτε όχι, κάτι σαν «έτσι κι έτσι». Σε άλλες, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα· απλώς λέγεται επειδή… λέγεται. Και αυτό ακριβώς είναι το νόημά του.

Η έκφραση συνδέθηκε και με την pop κουλτούρα. Πολλοί εντοπίζουν την προέλευσή της στο τραγούδι “Doot Doot (6-7)” του Skrilla, ενώ το meme εκτοξεύτηκε μέσα από edits με αθλητικά στιγμιότυπα, όπως αυτά του LaMelo Ball, αλλά και από αναφορές σε σειρές όπως το South Park.

Αρθρογράφοι σε διεθνή μέσα χαρακτήρισαν το “6-7” ως «brainrot slang» ή ακόμη και «ψηφιακό μηδενισμό», αναγνωρίζοντας όμως ότι περιγράφει απόλυτα την εποχή του TikTok: μια εποχή όπου ένα meme μπορεί να γίνει παγκόσμιο σε λίγες ημέρες, χωρίς να χρειάζεται εξήγηση.

Ενδεικτικό της απήχησής του είναι ότι οι αναζητήσεις για τον όρο αυξήθηκαν έξι φορές από τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα δεδομένα που χρησιμοποίησε το Dictionary.com.

Μπορεί να μην είναι λέξη με την κλασική έννοια, όμως το “6-7” έγινε λέξη της χρονιάς γιατί αποτυπώνει κάτι βαθύτερο: μια ψηφιακή κουλτούρα όπου η κοινή εμπειρία, το χιούμορ και η συμμετοχή σε ένα trend μετρούν περισσότερο από το ίδιο το νόημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 “Έφυγε” από τη ζωή η Κλαούντια Ντελμέρ: «Ερωτεύτηκα τη λέξη “άστρα” και έμεινα για πάντα στην Ελλάδα» – Τι έλεγε στην «Π»
14:00 «6-7»: Όταν μια “μη λέξη” γίνεται λέξη της χρονιάς και εξηγεί το ίντερνετ του 2025
13:56 Η ΝΕΠ στη Γλυφάδα – Δηλώσεις Μιχαλάτου
13:48 Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά: Νεκρός 37χρονος οδηγός στην Αγία Μαρίνα
13:36 3,63 εκατ. ευρώ για το πρώτο Κέντρο Ημιαγωγών στην Ελλάδα – Υπογραφή Θεοδωρικάκου για έργο στρατηγικής σημασίας
13:31 Αγρότες σηκώνουν μπάρες διοδίων, η κυβέρνηση μιλά για κόστος εκατομμυρίων ΒΙΝΤΕΟ
13:24 Κάλαντα με καταιγίδες και νοτιάδες: Άστατος ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα, από τη Δυτική Ελλάδα ξεκινά η κακοκαιρία τύπου “Π”
13:24 Στα δικαστήρια Καλαμάτας ο πέμπτος εμπλεκόμενος για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα – Αρνείται κάθε συμμετοχή
13:12 «Θέλω να με κοιτάξει στα μάτια και να μου πει ότι λέω ψέματα»: Ξέσπασε ο Στέφανος Παπαδόπουλος για την καταγγελία σε βάρος του Μαζωνάκη ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Αυτοκίνητο… κατέβηκε σκάλες και πάρκαρε σε πολυκατάστημα της Κηφισίας για ραντεβού ευεξίας ΒΙΝΤΕΟ
12:49 Τσιάρας: «Το 74% των αιτημάτων των αγροτών έχει ικανοποιηθεί – Οι λύσεις έρχονται μόνο μέσα από διάλογο»
12:48 Το νησί όπου τα ρολόγια σταμάτησαν: Η ζωή χωρίς χρόνο στο βορειότερο άκρο της Νορβηγίας
12:40 Οι γυναίκες του ΝΟΠ με Βουλιαγμένη, η ΝΕΠ με Γλυφάδα
12:36 Με 161 χλμ/ώρα στη Συγγρού: Συνελήφθη οδηγός μηχανής για επικίνδυνη οδήγηση
12:29 Χριστούγεννα με μπλόκα σε όλη τη χώρα: Οι αγρότες μένουν, οι δρόμοι ανοίγουν για τους εκδρομείς
12:24 Οι «απαιτήσεις» του Τζέφρι Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν τα νέα έγγραφα για το δίκτυο εκμετάλλευσης ανηλίκων – «Δεν ήθελε ισπανόφωνες ή σκούρες»
12:12 Στα χέρια της Αστυνομίας ο «εγκέφαλος» της κινηματογραφικής διάρρηξης κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα
12:10 Πάτρα: Πέθανε 46χρονος άνδρας μετά από λιποθυμικό επεισόδιο στο σπίτι του
12:00 Πάτρα-Τρομάζει η ενδοοικογενειακή βία: Παιδιά και γονείς πληρώνουν βαρύ τίμημα – Σύζυγοι και σύντροφοι στο επίκεντρο των καταγγελιών
11:49 Το ντέρμπι κορυφή ΑΟ Αιγιαλέων-Παμβοχαϊκός ξεχωρίζει στην Α2 Εθνική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ