6 Μαρτίου – Μήνυμα του Γιώργου Κολλιόπουλου για την Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

Με αφορμή την 6η Μαρτίου, που έχει καθιερωθεί ως ημέρα ευαισθητοποίησης κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, ο επιχειρηματίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γιώργος Κολλιόπουλος, απευθύνει μήνυμα με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της προστασίας των παιδιών και της δημιουργίας ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος.

Ο κ. Κολλιόπουλος, έχοντας υπηρετήσει στο παρελθόν ως φιλόλογος, αναφέρεται στην εμπειρία του μέσα στις σχολικές αίθουσες και στις στιγμές που πολλές φορές αποκαλύπτουν περισσότερα από ένα απλό μάθημα.

Αναλυτικά το μήνυμα του Γιώργου Κολλιόπουλου αναφέρει:

6 Μαρτίου, Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού.

Έχοντας περάσει ως φιλόλογος μέσα σε σχολικές τάξεις, θυμάμαι πως τα πιο σημαντικά πράγματα δεν ήταν πάντα στο ίδιο το μάθημα. Ήταν στα βλέμματα των παιδιών, σε εκείνες τις μικρές σιωπές μέσα στην αίθουσα που καταλάβαινες ότι κάτι συμβαίνει.

Κάποιες φορές ένα παιδί γελά πιο δυνατά από το άλλο. Κάποιες φορές ένα άλλο σωπαίνει. Και τότε καταλαβαίνεις πόσο εύθραυστος μπορεί να είναι ο κόσμος ενός παιδιού.

Ο εκφοβισμός δεν είναι «παιχνίδι» ή «αστείο» ούτε μια απλή στιγμή της εφηβείας. Είναι μια πληγή που πολλές φορές μένει κρυφή.

Το σχολείο θα έπρεπε να είναι ο τόπος όπου κάθε παιδί νιώθει ασφαλές να είναι αυτό που είναι. Ο τόπος όπου μαθαίνουμε πως ο σεβασμός δεν είναι μια λέξη στο βιβλίο, αλλά τρόπος να στεκόμαστε απέναντι στον άλλον.

Κάθε παιδί που φοβάται να μπει στην τάξη είναι μια αποτυχία που μας αφορά όλους.

Και κάθε παιδί που βρίσκει το θάρρος να μιλήσει είναι μια μικρή νίκη για το σχολείο και για την κοινωνία που θέλουμε!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



