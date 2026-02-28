8η Μαρτίου στην Πάτρα: Η σκηνή του Royal Theater γεμίζει με τη φωνή της γυναίκας

Μια βραδιά αφιερωμένη στη γυναίκα και στους διαχρονικούς της αγώνες φιλοξενεί η Πάτρα την Κυριακή 8 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα, στο Royal Theater, με το μουσικό θεατρικό αναλόγιο «Είμαστε μια γυναίκα».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Συλλόγου Συνταξιούχων Δημοσίου Νομού Αχαΐας και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, επιχειρώντας να φωτίσει μέσα από λόγο και μουσική τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, τους αγώνες, τις διεκδικήσεις και τη συλλογική μνήμη.

Στο αναλόγιο συμμετέχει το μουσικό σχήμα και η χορωδία του Συλλόγου, με μαέστρο τη Δήμητρα Αψιώτου, ενώ ξεχωριστή παρουσία έχει και η παιδική χορωδία του Δημοτικού Ωδείου, υπό τη διδασκαλία και διεύθυνση της Πένυς Γιαννοπούλου.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να συνδυάσει θεατρική αφήγηση και μουσική ερμηνεία, δημιουργώντας μια σκηνική σύνθεση με συμβολικό χαρακτήρα, αντλώντας έμπνευση από τη συλλογική εμπειρία και την έννοια της γυναικείας ενότητας.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

