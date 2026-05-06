90 χρόνια Οδηγισμού στην Πάτρα : Διήμερο εκδηλώσεων

Το Τοπικό Τμήμα Πάτρας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού γιορτάζει 90 χρόνια συνεχούς παρουσίας και δράσης στην πόλη και διοργανώνει ένα διήμερο εκδηλώσεων, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, ανοιχτό σε μικρούς και μεγάλους.

Το πλαίσιο των εκδηλώσεων:

-Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Μαΐου, 11:00–14:00, Πλατεία Υψηλών Αλωνίων

Παιχνίδια και δραστηριότητες, που ενισχύουν τις ατομικές δεξιότητες και το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, προσφέροντάς σε όλα τα παιδιά της πόλης την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Οδηγισμό μέσα από τη χαρά του παιχνιδιού.

– Σάββατο 9 Μαΐου, 18:30, Αίθουσα «Ερασμία Κάνιστρα», Νότιος Λιμένας Πατρών

Επετειακή εκδήλωση για τα 90 χρόνια του Τοπικού Τμήματος Πάτρας: μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τις αναμνήσεις και τους ανθρώπους, που έχουν συνδέσει την πορεία τους με τον Οδηγισμό.

Το διήμερο αυτό αποτελεί μια μεγάλη γιορτή, γεμάτη δράση, χαμόγελα και συγκίνηση, τιμώντας μια διαδρομή 90 χρόνων προσφοράς στην τοπική κοινωνία.

Σε σχετική ανακοίνωση τονίζονται τα εξής:

«Ευχαριστούμε θερμά τους σπουδαστές του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών (Γραφιστική Εντύπων και Ηλεκτρονικών Μέσων) της Σ.Α.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ 360 για τον σχεδιασμό του επετειακού μας λογοτύπου και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την οικονομική υποστήριξη των εκδηλώσεων».

