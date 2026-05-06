ΕΦΚΑ: Ταχύτητα και διαφάνεια με το νέο σύστημα

Πολλά είναι τα οφέλη που θα έχουν πλέον τόσο οι ασφαλισμένοι, όσο και οι εργοδότες από το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και αναμένεται να λειτουργεί πλήρως μέχρι το καλοκαίρι.

Χθες, ο ΕΦΚΑ πραγματοποίησε μεγάλη εκδήλωση στην Πάτρα και το ξενοδοχείο «My Way», όπου ο διοικητής του οργανισμού δρ Αλέξανδρος Βαρβέρης, παρουσίασε τις νέες ψηφιακές δυνατότητες, υπογραμμίζοντας τα νέα δεδομένα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις παθογένειες του παρελθόντος που πλέον υποχωρούν και μεταξύ των σημαντικότερων επιτευγμάτων είναι η μείωση του μέσου χρόνου απονομής σύνταξης, ο οποίος έχει περιοριστεί περίπου στις 50 ημέρες.

Μετά τους χαιρετισμούς, τον λόγο έλαβε ο Αλέξανδρος Βαρβέρης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Το νέο σύστημα έρχεται να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών και των συναλλασσομένων με το κράτος.

Ενισχύει τη διαφάνεια στην καθημερινότητα του πολίτη και δίνει λύσεις μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Ετσι, οι υπάλληλοι θα έχουν τον χρόνο να ασχολούνται με τις πιο σύνθετες περιπτώσεις.

Στόχος μας είναι να μειωθεί η φυσική παρουσία στα καταστήματα και οι πολίτες να προσέρχονται μόνο όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Μέσα στο καλοκαίρι το σύστημα θα έχει εφαρμοστεί πλήρως. Ενα από τα οφέλη είναι ότι ο μέσος χρόνος αναμονής για την απονομή σύνταξης ξεπερνούσε το ένα έτος.

Σήμερα έχει μειωθεί σε λιγότερο από 50 ημέρες.

Παράλληλα, βελτιώνουμε τις υπηρεσίες προς τους εργοδότες, αλλά και προς τους ασφαλισμένους. Με απλά λόγια, ο πολίτης αποκτά διαφάνεια, ταχύτητα, αξιοπιστία και λιγότερα λάθη».

Πριν από την ομιλία, χαιρετισμό απηύθυνε ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος αναφέρθηκε στη στήριξη της Περιφέρειας σε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Γιώργος Παππάς, σημείωσε ότι κάθε ψηφιακή αναβάθμιση είναι θετική, ωστόσο απαιτείται εκπαίδευση του προσωπικού για τις νέες διαδικασίες και να μην επιβαρύνονται οι λογιστές με κόστος.

Ο αντιδήμαρχος διοίκησης Διονύσης Πλέσσας, αναφέρθηκε στην υποστελέχωση των υπηρεσιών, ζητώντας την ενίσχυσή τους με νέες προσλήψεις.

Τέλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, Μάκης Κατσιγιάννης, υπογράμμισε τη σημασία τέτοιων αναβαθμίσεων στη σύγχρονη εμπορική δραστηριότητα.

Να σημειωθεί ότι με αφορμή την παρουσία του στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, ο Αλέξανδρος Βαρβέρης έκανε επισκέψεις σε κατάστημα του ΕΦΚΑ, τόσο στην Πάτρα, όσο και στο Αίγιο.

