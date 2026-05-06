ΟΛΠΑ-Ναυτικοί Πράκτορες: Συνάντηση για το λιμάνι Πατρών

Συνάντηση πραγματοποίησε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ναυτικών Πρακτόρων Λιμένος Πατρών με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΠΑ, κ. Παναγιώτη Αναστασόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη του Συλλόγου έθεσαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του λιμανιού και των εγκαταστάσεών του, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Από την πλευρά του, ο κ. Αναστασόπουλος παρουσίασε αναλυτικά το πρόσφατα εγκεκριμένο master plan του λιμανιού, επισημαίνοντας ότι, βάσει αυτού, το λιμάνι της Πάτρας έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια σε μία σύγχρονη πολυτροπική εγκατάσταση, ενισχύοντας τον ρόλο του στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο Σύλλογος επαναλαμβάνει τη σταθερή του θέση ότι το λιμάνι της Πάτρας αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης της τοπικής οικονομίας και ότι η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της πόλης.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι οι αναπτυξιακές προοπτικές του λιμανιού μπορούν να υλοποιηθούν με τρόπο που δεν θα έρχεται σε αντίθεση με την αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πλήρη προστασία του περιβάλλοντος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



