900 εκατ. δολάρια την ημέρα: Το αστρονομικό κόστος του πολέμου στο Ιράν – Η ανάλυση του CNN

Χωρίς σαφή ορίζοντα ολοκλήρωσης συνεχίζεται η στρατιωτική επιχείρηση «Epic Fury», όπως ονομάστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες η εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Μία εβδομάδα μετά την έναρξη των επιχειρήσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη παρά μόνο με όρους «άνευ όρων παράδοσης».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων και την επιλογή «ενός μεγάλου και αποδεκτού ηγέτη ή ηγεσίας», οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους θα εργαστούν για να απομακρύνουν το Ιράν από το «χείλος της καταστροφής».

Όπως ανέφερε, στόχος θα είναι η σταθεροποίηση της χώρας και η ενίσχυση της οικονομίας της σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους.

Το κόστος του πολέμου

Την ίδια ώρα, όσο η σύγκρουση κλιμακώνεται, αυξάνεται και το οικονομικό κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων για τις ΗΠΑ.

Παρότι το Πεντάγωνο δεν έχει ακόμη δώσει επίσημη εκτίμηση για τις δαπάνες και δεν έχει ζητήσει από το Κογκρέσο συμπληρωματική χρηματοδότηση, αναλύσεις που επικαλείται το CNN δείχνουν ότι το κόστος είναι ήδη τεράστιο.

Σύμφωνα με το Center for Strategic and International Studies (CSIS), που ανέλυσε τα στοιχεία για τους στόχους που έχουν πληγεί και τα στρατιωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται, οι επιχειρήσεις κοστίζουν περίπου 891,4 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως.

Η Λίντσεϊ Κοσγκαριάν, διευθύντρια προγράμματος του National Priorities Project στο Institute of Policy Studies, επισημαίνει ότι το τελικό κόστος είναι αδύνατο να υπολογιστεί σε αυτή τη φάση.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά απρόβλεπτη και δεν θα γνωρίζουμε το πραγματικό κόστος μέχρι να ολοκληρωθεί η σύγκρουση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τέτοιες επιχειρήσεις απορροφούν τεράστιους πόρους από άλλες πολιτικές που θα μπορούσαν να στηρίξουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Η ίδια υπενθύμισε ότι ο πόλεμος στο Ιράκ κόστισε τελικά σχεδόν 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να εκτοξευθεί το συνολικό κόστος μιας μεγάλης στρατιωτικής σύγκρουσης.

Πού πηγαίνουν τα χρήματα

Σύμφωνα με την ανάλυση του CSIS, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών προέρχεται από τις αεροπορικές, ναυτικές και χερσαίες επιχειρήσεις.

Οι αεροπορικές επιχειρήσεις υπολογίζεται ότι κοστίζουν περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως, ενώ το κόστος των ναυτικών επιχειρήσεων φτάνει τα 15 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Οι χερσαίες επιχειρήσεις είναι σχετικά λιγότερο δαπανηρές, με το ημερήσιο κόστος να εκτιμάται περίπου στα 1,6 εκατομμύρια δολάρια.

Η ανάλυση σημειώνει ότι το κόστος ενδέχεται να μειωθεί εάν οι ΗΠΑ στραφούν σε φθηνότερα πυρομαχικά και εφόσον περιοριστεί ο αριθμός των drones και των πυραύλων που χρησιμοποιεί το Ιράν.

Ωστόσο, το τελικό οικονομικό αποτύπωμα θα εξαρτηθεί κυρίως από δύο παράγοντες: την ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την αποτελεσματικότητα των ιρανικών αντιποίνων.

Τα ακριβότερα στρατιωτικά μέσα

Η χρήση ορισμένων στρατιωτικών συστημάτων ανεβάζει σημαντικά το κόστος των επιχειρήσεων.

Στα αεροπορικά μέσα, τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μεταφοράς υπολογίζεται ότι κοστίζουν περίπου 9 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως, ενώ μια πλήρης πτέρυγα αεροσκαφών αεροπλανοφόρου φτάνει τα 5 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Ανάλογο είναι το ημερήσιο κόστος για τη χρήση τόσο ενός μαχητικού αεροσκάφους μη stealth όσο και ενός μαχητικού stealth, τα οποία υπολογίζονται επίσης γύρω στα 5 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως.

Στη θάλασσα, η λειτουργία ενός αεροπλανοφόρου κοστίζει περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως, ενώ ένα αντιτορπιλικό φτάνει τα 5 εκατομμύρια δολάρια.

Στις χερσαίες δυνάμεις, μια ταξιαρχία πυροβολικού κοστίζει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια την ημέρα, ενώ ένα τάγμα Εθνοφρουράς κοστίζει λιγότερο από ένα εκατομμύριο ημερησίως.

Καθώς η επιχείρηση «Epic Fury» συνεχίζεται και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, οι οικονομικές επιπτώσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αποτελέσουν έναν ακόμη κρίσιμο παράγοντα στη διάρκεια και την έκβαση του πολέμου.

