9η Patras Innovation Quest – Patras IQ στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Η γνώση συνάντησε την ανάπτυξη

Ολοκληρώθηκε χθες, Κυριακή, η 9η Εκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras Innovation Quest – Patras IQ, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 27 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστήμιο Πατρών.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου παρουσιάστηκαν αποτελέσματα εφαρμοσμένης έρευνας, καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, ερευνητικά έργα με αναπτυξιακή προοπτική και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες από νεοφυείς και εδραιωμένες επιχειρήσεις. Το συνεδριακό πρόγραμμα περιλάμβανε ομιλίες και θεματικά workshops με αντικείμενο τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη διαχείριση της γνώσης, τις δυνατότητες χρηματοδότησης της καινοτομίας και τη διαμόρφωση συνεργασιών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του παραγωγικού τομέα.

Η Εκθεση λειτούργησε ως χώρος συνάντησης και διαλόγου μεταξύ ερευνητών, επιχειρήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ενισχύοντας τη δικτύωση και αναδεικνύοντας τη σημασία της αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης στην πράξη.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε τον ρόλο της Patras IQ ως πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσης, ανάδειξης ερευνητικών επιτευγμάτων και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων.

Ο καθηγητής Δημήτριος Μούρτζης, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και επιστημονικά υπεύθυνος της διοργάνωσης, σημείωσε ότι «η Patras IQ αποτελεί έναν σταθερό θεσμό που υπηρετεί τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή. Μέσα από την παρουσίαση επιτευγμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και την ανταλλαγή απόψεων, ενισχύεται η κοινή προσπάθεια για την αξιοποίηση της γνώσης προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Το συνεδριακό πρόγραμμα, πλούσιο σε ομιλίες και workshops είχε ως στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας επιχειρηματικότητας στις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και επιχειρηματικές κοινότητες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι συμμετέχοντες φορείς, υπουργεία Ανάπτυξης, Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Επιμελητήριο Αχαΐας, οραματίζονται και σχεδιάζουν την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού και την απόδοση σε αυτό Νομική Οντότητα που θα προσφέρει οφέλη τόσο στον ίδιο τον θεσμό αλλά κυρίως στο οικοσύστημα καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας και ευρύτερα μέσω των συνεργασιών που έχει ήδη αναπτύξει όπως για παράδειγμα με χώρες της λεκάνης της Μεσογείου.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΕΛΟΠΥ (Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας).

Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη κοινών δράσεων έρευνας και καινοτομίας, με έμφαση στη βιώσιμη αξιοποίηση φυσικών πόρων και στη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τις ανάγκες της παραγωγής. Τον συντονισμό εκ μέρους του Πανεπιστημίου ανέλαβε ο καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας, Παύλος Αβραμίδης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σημείωσαν οι θεματικές ενότητες του συνεδριακού προγράμματος, οι οποίες άνοιξαν ουσιαστικό διάλογο γύρω από κρίσιμα ζητήματα του οικοσυστήματος καινοτομίας:

-«Προκλήσεις και προοπτικές στη μετάβαση από την εφεύρεση στην καινοτομία: Παρόν και μέλλον»

-«Μεταφορά τεχνολογίας: Βέλτιστες πρακτικές από την Αμερική και η ευκαιρία για την Ελλάδα»

-«Η συμβολή των έργων υποδομής για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της διασύνδεσης των Περιφερειών»

-«Χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδυτικές διαδρομές για spin-offs και startups»

-«Κοινωνική Καινοτομία & Τεχνολογία στο Πανεπιστήμιο»

-«Σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας»

Οι συγκεκριμένες θεματικές προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της μεταφοράς τεχνογνωσίας, της χρηματοδότησης της καινοτομίας και της ουσιαστικής διασύνδεσης εκπαίδευσης και παραγωγής στο πλαίσιο της 9ης διοργάνωσης της Patras IQ.

