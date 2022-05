Α’ Κατηγορία: Κανένας αγώνας δεν είναι αδιάφορος

Πέντε δραματικές αγωνιστικές πριν από το τέλος. Τόσα παιχνίδια έμειναν για να ολοκληρωθούν τα play out της Α’ Κατηγορίας και η αγωνία χτυπάει κόκκινο, καθώς από τις 18 ομάδες, οι 15 έχουν ελπίδες (άλλες περισσότερες και άλλες λιγότερες) για παραμονή!

Πάμε στα σημερινά παιχνίδια. Η Θύελλα Αιγίου παίζει το τελευταίο της χαρτί κόντρα στη Δόξα Νιφορεΐκων, καθώς αν δεν νικήσει, τότε ο δρόμος δεν έχει γυρισμό.

Το ίδιο ισχύει και για το Ανω Καστρίτσι στο παιχνίδι με τον Αχαιό, αλλά όπως και να ΄χει, δεν υπάρχει ομάδα που να είναι αδιάφορη βαθμολογικά. Συνοπτικά το σημερινό πρόγραμμα των αγώνων σε όλες τις Κατηγορίες έχει ως εξής:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

PLAY OUT

Γηπ. Ρίου, 17.00: Ανω Καστρίτσι – Αχαιός Σαραβαλίου, Παπαδόπουλος.

Δημοτικό Στ. Αιγίου, 17.00: Θύελλα Αιγίου – Δόξα Νιφορεΐκων, Φωκάς.

Γηπ. Προσφυγικών, 17.00: ΑΠΟ Αρόη – Δαβουρλής K. 92, Ανδριανός.

Γηπ. «Θ. Χρυσανθόπουλος», 17.00: Αναγέννηση Ψαθοπύργου – Πάτρα 2005, Χρονάς.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. «Ντα Λουζ», 17.00: Φαραικός – Περιβόλα, Πετρόπουλος

Γηπ. «Α. Κάνιστρας», 17.00: Ατλας – Ικαρος Λακκόπετρας, Σαφαρίκας.

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Πλαστήρα, 17.00: ΑΕ Αιγίου – Απόλλων Συνοικισμού, Βαβαρούτας.

Γηπ. Νίκης Προαστίου, 18.00: Αργυρά Πατρών – Αυτόνομη, Βελίου.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

PLAY OFF Α’ ΟΜΙΛΟΥ

Γηπ. Νιφορεΐκων, 17.00: Κρίνος – Μετόχι, Οικονόμου.