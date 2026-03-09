Α’ Κατηγορία: Ο Εθνικός Πατρών έβαλε στοπ στον Αρη

Μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής ο Ατρόμητος, που αύξησε τη διαφορά στους πέντε βαθμούς

Α' Κατηγορία: Ο Εθνικός Πατρών έβαλε στοπ στον Αρη
09 Μαρ. 2026 20:24
Αρης Πατρών και Εθνικός Πατρών αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο γήπεδο Προσφυγικών, σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική των play offs της Α’ Κατηγορίας.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «κόκκινοι» έμειναν στο -5 από τον Ατρόμητο, που ουσιαστικά ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής.
Στο 12′ μετά από λάθος του Χούσα, ο Μητρόπουλος άνοιξε το σκορ για τον Αρη, στο 45′ έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Λιμάτσι και στο 54′ ο Εθνικός ισοφάρισε με σουτ του Χριστοδουλόπουλου. Ο Αρης είχε κι άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια, αλλά και μια μεγάλη ο Εθνικός στο 93′.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ατρόμητος 4 13-3 34
Αρης 4 7-5 29
Αχαϊκή 4 7-4 27
Πάτραι 4 6-3 25
Εθνικός 4 6-12 24
Κεραυνός 4 6-4 23
Πανμοβριακός 4 3-8 18
Πήγασος 4 2-11 14

