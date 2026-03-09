Α’ Κατηγορία: Ο Εθνικός Πατρών έβαλε στοπ στον Αρη

Αρης Πατρών και Εθνικός Πατρών αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο γήπεδο Προσφυγικών, σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική των play offs της Α’ Κατηγορίας.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «κόκκινοι» έμειναν στο -5 από τον Ατρόμητο, που ουσιαστικά ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής.

Στο 12′ μετά από λάθος του Χούσα, ο Μητρόπουλος άνοιξε το σκορ για τον Αρη, στο 45′ έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Λιμάτσι και στο 54′ ο Εθνικός ισοφάρισε με σουτ του Χριστοδουλόπουλου. Ο Αρης είχε κι άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια, αλλά και μια μεγάλη ο Εθνικός στο 93′.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ατρόμητος 4 13-3 34 Αρης 4 7-5 29 Αχαϊκή 4 7-4 27 Πάτραι 4 6-3 25 Εθνικός 4 6-12 24 Κεραυνός 4 6-4 23 Πανμοβριακός 4 3-8 18 Πήγασος 4 2-11 14

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



