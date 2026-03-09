Α’ Κατηγορία: Ο Εθνικός Πατρών έβαλε στοπ στον Αρη
Μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής ο Ατρόμητος, που αύξησε τη διαφορά στους πέντε βαθμούς
Αρης Πατρών και Εθνικός Πατρών αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο γήπεδο Προσφυγικών, σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική των play offs της Α’ Κατηγορίας.
Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «κόκκινοι» έμειναν στο -5 από τον Ατρόμητο, που ουσιαστικά ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής.
Στο 12′ μετά από λάθος του Χούσα, ο Μητρόπουλος άνοιξε το σκορ για τον Αρη, στο 45′ έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Λιμάτσι και στο 54′ ο Εθνικός ισοφάρισε με σουτ του Χριστοδουλόπουλου. Ο Αρης είχε κι άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια, αλλά και μια μεγάλη ο Εθνικός στο 93′.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|Ατρόμητος
|4
|13-3
|34
|Αρης
|4
|7-5
|29
|Αχαϊκή
|4
|7-4
|27
|Πάτραι
|4
|6-3
|25
|Εθνικός
|4
|6-12
|24
|Κεραυνός
|4
|6-4
|23
|Πανμοβριακός
|4
|3-8
|18
|Πήγασος
|4
|2-11
|14
