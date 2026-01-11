Α’ Κατηγορία: Πότε ορίστηκαν τα εξ αναβολής παιχνίδια

Η ΕΠΣ Αχαΐας όρισε άμεσα τα παιχνίδια που αναβλήθηκαν το Σάββατο 10/1 λόγω κακοκαιρίας

11 Ιαν. 2026 11:34
Pelop News

Η κακοκαιρία του Σαββάτου (10/1) οι σφοδροί άνεμοι έγιναν η αιτία να αναβληθούν δύο παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας, τα οποία ορίστηκαν άμεσα από την ΕΠΣ Αχαΐας.

Για τον Α’ Ομιλο, ο αγώνας Πήγασος – Δόξα Παραλίας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14/1 (γηπ. Α. Κάνιστρας, 18.30) με διαιτητή τον Κωσταγιάννη, ενώ για τον Β’ Ομιλο, το ματς Κεραυνός – Αρης Πατρών ορίστηκε για τη Δευτέρα 12/1 (γηπ. Προαστείου, 18.30) με διαιτητή τον Δανιήλ.

Την ίδια ημέρα, θα γίνει και το ματς Πάτραι – Νίκη Προαστείου (γηπ. Α. Κάνιστρας, 19.00).

