Α’ Κατηγορία: Πότε ορίστηκαν τα εξ αναβολής παιχνίδια
Η ΕΠΣ Αχαΐας όρισε άμεσα τα παιχνίδια που αναβλήθηκαν το Σάββατο 10/1 λόγω κακοκαιρίας
Η κακοκαιρία του Σαββάτου (10/1) οι σφοδροί άνεμοι έγιναν η αιτία να αναβληθούν δύο παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας, τα οποία ορίστηκαν άμεσα από την ΕΠΣ Αχαΐας.
Για τον Α’ Ομιλο, ο αγώνας Πήγασος – Δόξα Παραλίας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14/1 (γηπ. Α. Κάνιστρας, 18.30) με διαιτητή τον Κωσταγιάννη, ενώ για τον Β’ Ομιλο, το ματς Κεραυνός – Αρης Πατρών ορίστηκε για τη Δευτέρα 12/1 (γηπ. Προαστείου, 18.30) με διαιτητή τον Δανιήλ.
Την ίδια ημέρα, θα γίνει και το ματς Πάτραι – Νίκη Προαστείου (γηπ. Α. Κάνιστρας, 19.00).
