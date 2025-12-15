Α1 ΕΣΚΑ-Η: Ενταση, αποβολές και «καμπάνες» στο ΕΑΠ-Κεραυνός Αιγίου

15 Δεκ. 2025 12:10
Pelop News

Είχαμε πολύ καιρό να δούμε επεισόδια σε αγώνα τοπικού μπάσκετ. Δυστυχώς λίγες μόλις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα είχαμε ένταση στο παιχνίδι μεταξύ ΕΑΠ-Κεραυνός Αιγίου για την 11η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η. Το κλίμα από ρτο ξεκίνημα δεν ήταν και τόσο ήρεμο, με αποκορύφωμα όλα όσα έγιναν στα τελευταία 13, 1΄΄. Σε εκείνο το σημείο υπήρξε επεισόδιο μεταξύ Σούντρη και Ζαβέρδα, το οποίο γενικεύτηκε! Οι διαιτητές αποφάσισαν την προσωρινή διακοπή του αγώνα και πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας παρακολουθήσει όλα όσα προηγήθηκαν.

Συγκεκριμένα, κατέγραψαν τα εξής:

– Την αποβολή τριών παικτών για τα όσα διαδραματίστηκαν την ώρα της διακοπής. Των Σούντρη και Κάλλη της ΕΑΠ και του Ζαβέρδα του Κεραυνού. Και των τριών μάλιστα τα δελτία κρατήθηκαν για τα περαιτέρω από τα πειθαρχικά όργανα της ΕΣΚΑ-Η.

– Την αποβολή όλων όσων ήταν στους πάγκους και των δυο ομάδων για την άνευ αδείας εισόδου τους στον αγωνιστικό χώρο την ώρα των επεισοδίων.

Λίγο αργότερα οι διαιτητές επέστρεψαν στο παρκέ για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί ομαλά το παιχνίδι, με τους γηπεδούχους πλέον να έχουν 3 παίκτες αγωνιζόμενους και τους φιλοξενούμενους 5!

Το τελικό 85-79 διαμορφώθηκε με ½ ελεύθερες βολές από τον Κεραυνό (για την αποβολή του Κάλλη).

Τα 10λεπτα: 22-15, 20-21, 21-22, 16-27.

ΕΑΠ (Λ. Φραγκισκάτος): Κάλλης 8 (2), Πατούχας 4, Λεοντίου 8, Διαμαντόπουλος 4, Γιαννόπουλος 2, Δ. Φραγκισκάτος 14 (3), Μπαλάσκας 10 (2), Σούντρης 26 (3), Καμάτσος 3 (1).

ΚΕΡΑΥΝΟΣ (Καραγιάννης): Μακρής 2, Καλογιάννης 11 (2), Παπαδόπουλος 6, Κοροβέσης, Μπουντουράσας, Μπούρας 15, Ζαβέρδας 14 (1), Σπηλιόπουλος 19 (2), Λιόλιος 12, Φιλίππου 6.

