Α2 ΕΣΚΑ-Η: Αναβολή στο Νίκη Προαστείου-ΑΓΕ Ζακύνθου, νίκησε ο Κεφαλληνιακός

Το παιχνίδι Νίκη Προαστείου-ΑΓΕ Ζακύνθου μπορεί να αναβλήθηκε λόγω απαγορευτικού, όμως ο Κεφαλληνιακός επικράτησε στο Αργοστόλι επί του Υπερίωνα.

11 Ιαν. 2026 18:45
Pelop News

Η κακοκαιρία και το απαγορευτικό στον απόπλου ανέβαλαν το χθεσινό παιχνίδι Νίκη Προαστείου-ΑΓΕ Ζακύνθου για την 13η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α2 ΕΣΚΑ-Η. Σήμερα, όμως, ο Κεφαλληνιακός επικράτησε επί του Υπερίωνα στο κλειστό γυμναστήριο «Αντώνης Τρίτσης» με σκορ 76-68. Διαιτητές: Ζαφείρης-Φλογεράς. Τα 10λεπτα: 12-14, 37-33 (ημ.), 54-48, 76-68.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ (Κωστίδης): Γ. Αντωνάτος 9 (1), Βαγγελάτος, Παγανιάς, Η. Αντωνάτος 7 (1), Λουκέρης 23 (4), Θεοδωράτος 6, Γιατράς 4, Κωνσταντάκος, Βουργίδης, Τρυφωνόπουλος 19, Καραπέτσας 6, Παπαδάτος 2.
ΥΠΕΡΙΩΝ (Φωτόπουλος): Δημητρακόπουλος 28 (3), Μήλεσης 8 (2), Βακαλόπουλος 6, Μάρκου 11, Στεφανίδης 9 (3), Κολοτούρος 6.

